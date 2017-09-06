Правила досмотра пассажиров в метро Петербурга могут изменить

В метро Петербурга раздают брошюры о правилах поведения при ЧП от пожара до теракта

Об этом в ведомстве проинформировали депутата петербургского законодательного собрания Бориса Вишневского, который обращал внимание на избыточность досмотровых мер, которые предприняты в петербургской подземке.

По обращению народного избранника было проведено межведомственное совещание, на котором разработали предложения по совершенствованию профильных технологий, а также обеспечению пропускной способности, «исключающей создание очередей». Кроме того, в ответе говорится, что будут внесены изменения в правила проведения досмотра № 227.