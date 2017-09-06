Правила досмотра пассажиров в метро Петербурга могут изменить
После обращения депутата Вишневского было проведено межведомственное совещание на котором и приняли такое решение.
После обращения депутата Вишневского было проведено межведомственное совещание на котором и приняли такое решение.
Изучить на предмет эффективности порядок досмотра пассажиров предложил Центру специальной техники ФСБ Минтранс.
Об этом в ведомстве проинформировали депутата петербургского законодательного собрания Бориса Вишневского, который обращал внимание на избыточность досмотровых мер, которые предприняты в петербургской подземке.
По обращению народного избранника было проведено межведомственное совещание, на котором разработали предложения по совершенствованию профильных технологий, а также обеспечению пропускной способности, «исключающей создание очередей». Кроме того, в ответе говорится, что будут внесены изменения в правила проведения досмотра № 227.
Проект изменений внесенных в процедуру досмотра опубликован на портале: regulation.gov.ru.