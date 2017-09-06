На новой спортплощадке в Городище смогут заниматься 600 человек
Открытие многофункциональной спортивной площадки состоялось в рабочем поселке Городище. Она рассчитана на 600 воспитанников местной спортивной школы.
Открытие многофункциональной спортивной площадки состоялось в рабочем поселке Городище. Она рассчитана на 600 воспитанников местной спортивной школы.
Здесь же будут проходить уроки физкультуры для учеников общеобразовательной школы, может заниматься спортом и молодежь райцентра.
В торжественном открытии спортобъекта приняла участие депутат Госдумы Нина Черняева, которая напомнила, что сооружение площадки состоялось в рамках Указа Президента РФ Владимира Путина «О десятилетии детства», при поддержке партии «Единая Россия».
«Теперь у ребятни появилась возможность заниматься физкультурой и проводить время с пользой, — заметила депутат. — Качественное покрытие поля предназначено для занятий сразу несколькими видами спорта: футболом, волейболом, баскетболом, теннисом. Очень важно, что такие площадки открываются в отдаленных уголках нашей страны. Уверена, что эта площадка прослужит долго и будет востребована».
Необходимо отметить, что Городищенском районе, в течение 2017 года, открылось несколько подобных спортивных объектов. По инициативе губернатора Андрея Бочарова, за последние три года тренировочные площадки для детских любительских футбольных команд созданы практически в каждом районе Волгограда и области. Продолжается модернизация стадиона «Пищевик» в Ворошиловском районе, открылись ФОКи в Кировском районе Волгограда, Фроловском и Новониколаевском районах области.