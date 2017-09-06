На новой спортплощадке в Городище смогут заниматься 600 человек

Здесь же будут проходить уроки физкультуры для учеников общеобразовательной школы, может заниматься спортом и молодежь райцентра.

В торжественном открытии спортобъекта приняла участие депутат Госдумы Нина Черняева, которая напомнила, что сооружение площадки состоялось в рамках Указа Президента РФ Владимира Путина «О десятилетии детства», при поддержке партии «Единая Россия».

«Теперь у ребятни появилась возможность заниматься физкультурой и проводить время с пользой, — заметила депутат. — Качественное покрытие поля предназначено для занятий сразу несколькими видами спорта: футболом, волейболом, баскетболом, теннисом. Очень важно, что такие площадки открываются в отдаленных уголках нашей страны. Уверена, что эта площадка прослужит долго и будет востребована».