Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: отец ивантеевского стрелка удивил реакцией на поступок сына
Названа главная причина смерти во время секса
Принц, женившийся на простой русской девушке летом 2017-го (фото)
Назван регион РФ, где 70% мужчин до 35 лет умирают из-за пьянства
Как сейчас живет Гуф и с кем встречается
Девять удивительных вещей, которые изобрели женщиныВдохновляющие примеры женщин, которые достигли успехов в науке
СМИ: Отказ России от доллара спровоцирует крупнейший кризис в США
Die Presse: Европа встала стеной на защиту России
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
Алина Кабаева предстала в элегантном платье с вырезом - СМИ
"Очень тяжёлый период": Пелагея об одиночестве
В моду вошел цвет под названием «ром и масло» (фото)
Как сейчас живет Гуф и с кем встречается
Новая бомба КНДР может уничтожить часть России - СМИ
СМИ США усомнились в легитимности режима в Киеве
Половину подмосковных дач нельзя продать даже со скидкой
Москва согласовала застройку «золотого острова»
Фоторепортажи
12В пустыне Блэк-Рок завершился фестиваль Burning Man
9Празднование Курбан-байрама
17:15 (мск), источник: РИАЦ

На новой спортплощадке в Городище смогут заниматься 600 человек

Открытие многофункциональной спортивной площадки состоялось в рабочем поселке Городище. Она рассчитана на 600 воспитанников местной спортивной школы.

Здесь же будут проходить уроки физкультуры для учеников общеобразовательной школы, может заниматься спортом и молодежь райцентра.

В торжественном открытии спортобъекта приняла участие депутат Госдумы Нина Черняева, которая напомнила, что сооружение площадки состоялось в рамках Указа Президента РФ Владимира Путина «О десятилетии детства», при поддержке партии «Единая Россия».

«Теперь у ребятни появилась возможность заниматься физкультурой и проводить время с пользой, — заметила депутат. — Качественное покрытие поля предназначено для занятий сразу несколькими видами спорта: футболом, волейболом, баскетболом, теннисом. Очень важно, что такие площадки открываются в отдаленных уголках нашей страны. Уверена, что эта площадка прослужит долго и будет востребована».

Необходимо отметить, что Городищенском районе, в течение 2017 года, открылось несколько подобных спортивных объектов. По инициативе губернатора Андрея Бочарова, за последние три года тренировочные площадки для детских любительских футбольных команд созданы практически в каждом районе Волгограда и области. Продолжается модернизация стадиона «Пищевик» в Ворошиловском районе, открылись ФОКи в Кировском районе Волгограда, Фроловском и Новониколаевском районах области.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Волгоградской области изменяется порядок выборов губернатора
Глава Росгидромета уволен после претензий Генпрокуратуры
Напавшему на школу в Ивантеевке предъявили новое обвинение
В Забайкалье сошел с рельсов военный эшелон
Режиссер Алексей Учитель обратился к главе ФСБ за защитой
В России предложили отказаться от термина «безалкогольное пиво»
МПК продлил отстранение Паралимпийского комитета России
МИД опубликовал видео действий властей США в генконсульстве РФ
Спорт
Битва за Россию: кто попадет на ЧМ, а кто останется за бортом Состав участников чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России, начинает проясняться, преподнося любителям футбола сюрпризы как приятные, так и не очень
Авто
Француженке вернули пролежавший 38 лет в болоте «Пежо» (фото) Засуха помогла полицейским обнаружить украденный без малого четыре десятка лет назад автомобиль
Hi-Tech
Мошенники атакуют пользователей MasterCard Пользователей пластиковых карт по всему миру предупреждают о новой волне мошенничества. Пока речь идет картах платежной системы Mastercard
Кино
Павел Прилучный поддержал супругу на съемках сериала Агата Муцениеце играет одну из главных ролей в новом остросюжетном детективе
Недвижимость
В Петербурге падает спрос на дешевое жилье
Керамика, графика и винтаж: дом дизайнера в Австралии
Спрос на квартиры в аренду достиг пятилетнего максимума
Военным пенсионерам Украины дадут жилье в Крыму
Леди
В моду вошли «сломанные» каблуки Чтобы не растеряться в магазине, внимательно изучи самые актуальные обувные тренды с показов сезона Осень-Зима 2017
Дети
Маленькая красавица-дочь Екатерины Климовой умилила соцсети Артистка опубликовала редкий снимок девочки.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь