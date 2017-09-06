В Воронеже на месте парковки у ТЦ «Мир» появится ярмарка
Торговые ряды на улице Среднемосковская заработают в конце ноября 2017 года.
Торговые ряды на улице Среднемосковская заработают в конце ноября 2017 года.
Парковка у ТЦ «Мир» (улица Среднемосковская, 32б) в Воронеже закрылась. На ее месте появятся торговые ряды, рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в управляющей компании торгового центра.
К 9 сентября стройку огородят баннером с эскизами торговых рядов, уточнили в головном офисе организации в
Корреспондент РИА «Воронеж» направил запрос в мэрию с просьбой разъяснить ситуацию более подробно.