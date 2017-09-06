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17:22 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже на месте парковки у ТЦ «Мир» появится ярмарка

Торговые ряды на улице Среднемосковская заработают в конце ноября 2017 года.

Источник: РИА "Воронеж"

Парковка у ТЦ «Мир» (улица Среднемосковская, 32б) в Воронеже закрылась. На ее месте появятся торговые ряды, рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в управляющей компании торгового центра.

К 9 сентября стройку огородят баннером с эскизами торговых рядов, уточнили в головном офисе организации в Ростове-на-Дону. Ориентировочно круглогодичная ярмарка заработает в конце ноября. Подробности по объекту появятся примерно к 20 сентября. Здание ТЦ «Мир» и прилегающая территория принадлежат ИП Портной.

Корреспондент РИА «Воронеж» направил запрос в мэрию с просьбой разъяснить ситуацию более подробно.

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