Супругу королевы Дании диагностировали деменцию

«После длительных наблюдений и обследований, проведенных в конце лета, группа специалистов больницы Rigshospitalet постановила, что Его Королевское Величество принц Хенрик страдает деменцией», — говорится в заявлении дворца.

В начале августа имя принца Хенрика появилось в заголовках европейских газет, когда он публично выразил недовольство неравным статусом с супругой — королевой Маргрете II. Тогда принц-консорт заявил, что не хочет, чтобы после смерти его похоронили рядом с ней.