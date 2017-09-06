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18:01 (мск), источник: Интерфакс

Супругу королевы Дании диагностировали деменцию

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU — Супруг королевы Дании, 83-летний принц-консорт Хенрик, болен деменцией, сообщила в среду канцелярия датского королевского дворца.

Источник: Reuters

«После длительных наблюдений и обследований, проведенных в конце лета, группа специалистов больницы Rigshospitalet постановила, что Его Королевское Величество принц Хенрик страдает деменцией», — говорится в заявлении дворца.

Болезнь
Старческое слабоумие (деменция)

«По словам врачей Rigshospitalet, степень развития когнитивного расстройства выше, чем ожидалось с учетом возраста принца», — также говорится в заявлении.

В начале августа имя принца Хенрика появилось в заголовках европейских газет, когда он публично выразил недовольство неравным статусом с супругой — королевой Маргрете II. Тогда принц-консорт заявил, что не хочет, чтобы после смерти его похоронили рядом с ней.

Датские СМИ отметили, что пока остается неизвестным, сыграла ли болезнь какую-то роль в принятии принцем Хенриком этого решения.

2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
2
Иван Петров
Так и не надо.
Как говорил принц Датский:
Есть многое на свете, друг Гораций,
Что и не снилось нашим мудрецам.
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