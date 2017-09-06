Супругу королевы Дании диагностировали деменцию
Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU — Супруг королевы Дании, 83-летний
Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU — Супруг королевы Дании, 83-летний
«После длительных наблюдений и обследований, проведенных в конце лета, группа специалистов больницы Rigshospitalet постановила, что Его Королевское Величество принц Хенрик страдает деменцией», — говорится в заявлении дворца.
«По словам врачей Rigshospitalet, степень развития когнитивного расстройства выше, чем ожидалось с учетом возраста принца», — также говорится в заявлении.
В начале августа имя принца Хенрика появилось в заголовках европейских газет, когда он публично выразил недовольство неравным статусом с супругой — королевой Маргрете II. Тогда
Датские СМИ отметили, что пока остается неизвестным, сыграла ли болезнь
Как говорил принц Датский:
Есть многое на свете, друг Гораций,
Что и не снилось нашим мудрецам.