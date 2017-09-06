Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Антонов и Теффт поставили точку в дипломатическом скандале РФ-США
Как я удаляла полипы эндометрия: личный опыт
Юристы рассказали, что будет, если РФ подаст иск против США
Интерьер: маленький и стильный лофт в районе Аэропорт
Власти Венгрии выступили с протестом против нового закона Украины
Девять удивительных вещей, которые изобрели женщиныВдохновляющие примеры женщин, которые достигли успехов в науке
СМИ: отец ивантеевского стрелка удивил реакцией на поступок сына
СМИ: Госдеп США боится ответных мер со стороны РФ
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
Кабаева подчеркнула фигуру белым платьем с декольте - СМИ
СМИ о том, как ход Путина изменил речь Порошенко
В моду вошел цвет под названием «ром и масло» (фото)
Как сейчас живет Гуф и с кем встречается
Твин Пикс глазами психиатра
Как я удаляла полипы эндометрия: личный опыт
Пенсионеров обяжут нотариально удостоверять сделки по квартире
Жители Рублевки распродают особняки за полцены
Фоторепортажи
12Сильнейший природный пожар в истории Лос-Анджелеса
9Празднование Курбан-байрама
17:55 (мск), источник: Вести Иркутск

Сдача ЕГЭ в дополнительный период началась в Иркутской области

Проверить знания по русскому языку планируют 24 выпускника, по базовой математике — 94.

Сдать экзамен в сентябрьские сроки имеют право те, кто не прошёл государственную итоговую аттестацию после 11-го класса, например, по состоянию здоровья, либо удалённые с ЕГЭ за нарушение порядка, а также получившие неудовлетворительный результат по одному или обоим обязательным предметам. В дополнительное время в области будут работать два пункта проведения экзамена: на базе регионального центра обработки информации и в школе № 14 Иркутска.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Известная российская актриса умерла от рака в 30 лет
Мужчина, расстрелявший 9 человек в дачном поселке, просит казни
Глава Росгидромета уволен после претензий Генпрокуратуры
Стрелявшему в школе ученику предъявили новое обвинение
В Забайкалье сошел с рельсов военный эшелон
Алексей Учитель обратился к главе ФСБ за защитой
Анализ ДНК доказал отсутствие родства Дали с его «дочерью»
В Арктике обнаружены следы одного из массовых вымираний на Земле
Новый формат автомобильных номеров могут ввести в России
Спорт
Битва за Россию: кто попадет на ЧМ, а кто останется за бортом Состав участников чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России, начинает проясняться, преподнося любителям футбола сюрпризы как приятные, так и не очень
Авто
Француженке вернули пролежавший 38 лет в болоте «Пежо» (фото) Засуха помогла полицейским обнаружить украденный без малого четыре десятка лет назад автомобиль
Hi-Tech
Мошенники атакуют пользователей MasterCard Пользователей пластиковых карт по всему миру предупреждают о новой волне мошенничества. Пока речь идет о картах платежной системы Mastercard
Кино
Павел Прилучный поддержал супругу на съемках сериала Агата Муцениеце играет одну из главных ролей в новом остросюжетном детективе
Недвижимость
В Петербурге падает спрос на дешевое жилье
Керамика, графика и винтаж: дом дизайнера в Австралии
Спрос на квартиры в аренду достиг пятилетнего максимума
Военным пенсионерам Украины дадут жилье в Крыму
Леди
В моду вошли «сломанные» каблуки Чтобы не растеряться в магазине, внимательно изучи самые актуальные обувные тренды с показов сезона Осень-Зима 2017
Дети
Маленькая красавица-дочь Екатерины Климовой умилила соцсети Артистка опубликовала редкий снимок девочки.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь