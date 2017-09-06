Сдача ЕГЭ в дополнительный период началась в Иркутской области

Сдать экзамен в сентябрьские сроки имеют право те, кто не прошёл государственную итоговую аттестацию после 11-го класса, например, по состоянию здоровья, либо удалённые с ЕГЭ за нарушение порядка, а также получившие неудовлетворительный результат по одному или обоим обязательным предметам. В дополнительное время в области будут работать два пункта проведения экзамена: на базе регионального центра обработки информации и в школе № 14 Иркутска.