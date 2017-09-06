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17:32 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградцев приглашают на большой велопарад

Большой волгоградский велопарад вновь соберет любителей двухколесного транспорта 17 сентября. Волгоградцы проедут хорошо известный маршрут от Царицынской оперы до площади Советской.

Дистанцию в 10 километров приглашают проехать в неспешном темпе на любом двухколесном транспорте: велосипеде, самокате или сигвее. Для тех, кто не имеет личное средство передвижения, предусмотрен прокат. Участники велопарада своей акцией хотят привлечь внимание городских властей к вопросам развития велотранспортной инфраструктуры и безопасности на дорогах.

Начало регистрации на заезд в 12.00. Старт будет дан в 13.00. Во время движения колонны велосипедистов будет ограничено движение по проспекту Ленина. Автомобилистов просят учесть это и выбрать альтернативный путь следования.

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