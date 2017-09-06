Волгоградцев приглашают на большой велопарад

Дистанцию в 10 километров приглашают проехать в неспешном темпе на любом двухколесном транспорте: велосипеде, самокате или сигвее. Для тех, кто не имеет личное средство передвижения, предусмотрен прокат. Участники велопарада своей акцией хотят привлечь внимание городских властей к вопросам развития велотранспортной инфраструктуры и безопасности на дорогах.