Волгоградцев приглашают на большой велопарад
Большой волгоградский велопарад вновь соберет любителей двухколесного транспорта 17 сентября. Волгоградцы проедут хорошо известный маршрут от Царицынской оперы до площади Советской.
Большой волгоградский велопарад вновь соберет любителей двухколесного транспорта 17 сентября. Волгоградцы проедут хорошо известный маршрут от Царицынской оперы до площади Советской.
Дистанцию в 10 километров приглашают проехать в неспешном темпе на любом двухколесном транспорте: велосипеде, самокате или сигвее. Для тех, кто не имеет личное средство передвижения, предусмотрен прокат. Участники велопарада своей акцией хотят привлечь внимание городских властей к вопросам развития велотранспортной инфраструктуры и безопасности на дорогах.
Начало регистрации на заезд в 12.00. Старт будет дан в 13.00. Во время движения колонны велосипедистов будет ограничено движение по проспекту Ленина. Автомобилистов просят учесть это и выбрать альтернативный путь следования.