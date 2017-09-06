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17:49 (мск), источник: Sputniknews.kz

Пропавший в Степногорске мальчик найден невредимым

АСТАНА, 6 сен — Sputnik. Пропавший в Степногорске восьмилетний мальчик найден живым и невредимым, сообщила пресс-служба департамента внутренних дел.

Источник: Sputniknews.kz

В УВД Степногорска 5 сентября обратился отец мальчика 2009 года рождения, сообщив, что его сын играл во дворе и ушел около трех часов дня в неизвестном направлении. На его поиски был ориентирован весь личный состав полиции.

«Пропавший мальчик найден, сейчас детали, подробности устанавливаются», — проинформировали в ДВД.

В полиции сообщили, что более подробная информация о случившемся будет предоставлена позже, вероятнее всего, 7 сентября.

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