Пропавший в Степногорске мальчик найден невредимым
АСТАНА, 6 сен — Sputnik. Пропавший в Степногорске восьмилетний мальчик найден живым и невредимым, сообщила
АСТАНА, 6 сен — Sputnik. Пропавший в Степногорске восьмилетний мальчик найден живым и невредимым, сообщила
В УВД Степногорска 5 сентября обратился отец мальчика 2009 года рождения, сообщив, что его сын играл во дворе и ушел около трех часов дня в неизвестном направлении. На его поиски был ориентирован весь личный состав полиции.
«Пропавший мальчик найден, сейчас детали, подробности устанавливаются», — проинформировали в ДВД.
В полиции сообщили, что более подробная информация о случившемся будет предоставлена позже, вероятнее всего, 7 сентября.