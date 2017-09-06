В Крыму обзаводятся семьями ближе к 30 годам
На полуострове чаще всего в брак вступают в возрасте от 29 до 36 лет.
На полуострове чаще всего в брак вступают в возрасте от 29 до 36 лет.
Сезон свадеб на полуострове в самом разгаре — на прошлой неделе марш Мельдельсона и заветное «горько-горько» прозвучали для 384 пар крымских новобрачных.
— Средний возраст
Больше всего свадебных кортежей прокатилось по улицам Симферополя — 135 регистрации, Евпатории — 39, Керчи — 31 и Ялте — 26.
В Бахчисарае прошло 17 свадебных торжеств, в Красногвардейском районе — 14 и Симферопольском районе — 11. Первомайский провел 3 регистрации, в, а Раздольненском и Советском районах отшумело всего по 2 свадьбы.
В Симферополе на особо праздничной ноте торжественно зарегистрировали 1500-ю пару с начала года, а в Армянском городском отделе ЗАГС — 100-ю семью.
Юбилейным молодоженам были вручены поздравления и подарки от крымского правительства.