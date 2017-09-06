В Крыму обзаводятся семьями ближе к 30 годам

Сезон свадеб на полуострове в самом разгаре — на прошлой неделе марш Мельдельсона и заветное «горько-горько» прозвучали для 384 пар крымских новобрачных.

— Средний возраст крымчан-молодоженов в республики в пределах от 29 до 36 лет, — рассказали в пресс-службе Минюст РК, — что является показателем создания «осознанных» браков.

Больше всего свадебных кортежей прокатилось по улицам Симферополя — 135 регистрации, Евпатории — 39, Керчи — 31 и Ялте — 26.

В Бахчисарае прошло 17 свадебных торжеств, в Красногвардейском районе — 14 и Симферопольском районе — 11. Первомайский провел 3 регистрации, в, а Раздольненском и Советском районах отшумело всего по 2 свадьбы.

В Симферополе на особо праздничной ноте торжественно зарегистрировали 1500-ю пару с начала года, а в Армянском городском отделе ЗАГС — 100-ю семью.