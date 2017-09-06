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17:55 (мск), источник: Комсомольская правда

В Крыму обзаводятся семьями ближе к 30 годам

На полуострове чаще всего в брак вступают в возрасте от 29 до 36 лет.

Сезон свадеб на полуострове в самом разгаре — на прошлой неделе марш Мельдельсона и заветное «горько-горько» прозвучали для 384 пар крымских новобрачных.

— Средний возраст крымчан-молодоженов в республики в пределах от 29 до 36 лет, — рассказали в пресс-службе Минюст РК, — что является показателем создания «осознанных» браков.

Больше всего свадебных кортежей прокатилось по улицам Симферополя — 135 регистрации, Евпатории — 39, Керчи — 31 и Ялте — 26.

В Бахчисарае прошло 17 свадебных торжеств, в Красногвардейском районе — 14 и Симферопольском районе — 11. Первомайский провел 3 регистрации, в, а Раздольненском и Советском районах отшумело всего по 2 свадьбы.

В Симферополе на особо праздничной ноте торжественно зарегистрировали 1500-ю пару с начала года, а в Армянском городском отделе ЗАГС — 100-ю семью.

Юбилейным молодоженам были вручены поздравления и подарки от крымского правительства.

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