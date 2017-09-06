Минобразования: Платных «продленок» по утрам быть не должно
Платные факультативы на утро можно переносить только с согласия родителей и учеников.
Платные факультативы на утро можно переносить только с согласия родителей и учеников.
МИНСК, 6 сен — Sputnik. Платных утренних «продленок» в школах Беларуси быть не должно, заявила Sputnik
После переноса уроков на девять часов утра некоторые школы проявили инициативу и заявили родителям о необходимости оплачивать пребывание детей в учреждениях образования до начала занятий. В то же время еще несколько месяцев назад власти подчеркивали: родители могут свободно приводить учеников в школы к 08:00, где тех займут до начала уроков.
«Такого быть не должно: за “продленку” брать деньги нельзя», — заявила Sputnik
По ее словам, министерство проведет беседы с руководством школ о недопустимости подобных сборов. Приходить в школу дети должны бесплатно, заверили в ведомстве.
Такая же ситуация сложилась и с платными факультативами, которые многие школы переносят на 08:00. По словам Высоцкой, менять время дополнительных занятия можно только с согласия учеников и их родителей.