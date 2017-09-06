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18:32 (мск), источник: Известия

Новый формат автомобильных номеров могут ввести в России

Формат автомобильных номеров в России может кардинально измениться в 2018 году. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Источник: РИА "Новости"

По данным источников издания, вопрос сейчас находится на обсуждении в правительстве. Изменения могут быть внесены для увеличения возможных комбинаций номеров из-за нехватки вариантов. Издание также отмечает, что обозначение регионов уже давно неактуально, поэтому в РФ могут быть введены номера, похожие на европейские. Содержать они будут четыре цифры, буквы, флажок и надпись RUS. Кроме того, на номера могут установить чипы, позволяющие удаленно считывать данные о транспортном средстве, сообщает телеканал «Звезда».

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Реформа вызвана ростов числа автомобилей в России, а новые знаки предусматривают восемь разных символов, что в несколько раз увеличивает число возможных комбинаций.

Информацию о готовящейся реформе, как пишет издание, анонимно подтвердили и в Госдуме, но когда это произойдет, пока точно сказать не смогли.

Ранее стало известно, что продажи электромобилей в России выросли на 18%. Кроме того, летом появилась информация, что владельцы автомобилей смогут сами выбирать цифры и буквы для госномеров.

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