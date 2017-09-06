Новый формат автомобильных номеров могут ввести в России
Формат автомобильных номеров в России может кардинально измениться в 2018 году. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Формат автомобильных номеров в России может кардинально измениться в 2018 году. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По данным источников издания, вопрос сейчас находится на обсуждении в правительстве. Изменения могут быть внесены для увеличения возможных комбинаций номеров
Информацию о готовящейся реформе, как пишет издание, анонимно подтвердили и в Госдуме, но когда это произойдет, пока точно сказать не смогли.
Ранее стало известно, что продажи электромобилей в России выросли на 18%. Кроме того, летом появилась информация, что владельцы автомобилей смогут сами выбирать цифры и буквы для госномеров.