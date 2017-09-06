ДНК-тест показал, что Сальвадор Дали — не отец испанки, из-за которой произвели эксгумацию

Источник: AFP 2017

МАДРИД, 6 сентября. /ТАСС/. ДНК-тест показал, что испанка Пилар Абель не является дочерью известного живописца Сальвадора Дали (1904−1989). Об этом говорится в пресс-релизе Фонда Гала — Сальвадор Дали, который оказался в среду в распоряжении корреспондента ТАСС.

Женщина утверждала, что деятель культуры — ее отец. В Фонде отметили, что «получили результаты» теста, который «свидетельствует, что Пилар Абель не является биологической дочерью Сальвадора Дали».

Читайте также Усы Сальвадора Дали после его смерти не изменились

Останки художника-сюрреалиста были эксгумированы в городе Фигерас на северо-востоке Испании (автономное сообщество Каталония) по требованию Пилар Абель из Жироны (Каталония), утверждающей, что он был ее отцом. В ходе эксгумации были взяты пробы волос, ногтей, зубов, а также были извлечены две длинные кости.