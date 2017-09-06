ДНК-тест показал, что Сальвадор Дали — не отец испанки, из-за которой произвели эксгумацию
Останки испанского
Останки испанского
МАДРИД, 6 сентября. /ТАСС/.
Женщина утверждала, что деятель культуры — ее отец. В Фонде отметили, что «получили результаты» теста, который «свидетельствует, что Пилар Абель не является биологической дочерью Сальвадора Дали».
Останки
Пилар Абель, которая родилась 1 февраля 1956 года, утверждала, что ее мать имела тайные отношения с художником. С 2007 года Пилар Абель пытается добиться признания родства с живописцем. По данным женщины, о том, что Дали является ее отцом, она узнала от своей бабушки. Если бы