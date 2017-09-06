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19:01 (мск), источник: ТАСС

ДНК-тест показал, что Сальвадор Дали — не отец испанки, из-за которой произвели эксгумацию

Останки испанского художника-сюрреалиста были эксгумированы 20 июля в городе Фигерас в Каталонии.

Источник: AFP 2017

МАДРИД, 6 сентября. /ТАСС/. ДНК-тест показал, что испанка Пилар Абель не является дочерью известного живописца Сальвадора Дали (1904−1989). Об этом говорится в пресс-релизе Фонда Гала — Сальвадор Дали, который оказался в среду в распоряжении корреспондента ТАСС.

Женщина утверждала, что деятель культуры — ее отец. В Фонде отметили, что «получили результаты» теста, который «свидетельствует, что Пилар Абель не является биологической дочерью Сальвадора Дали».

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Останки художника-сюрреалиста были эксгумированы в городе Фигерас на северо-востоке Испании (автономное сообщество Каталония) по требованию Пилар Абель из Жироны (Каталония), утверждающей, что он был ее отцом. В ходе эксгумации были взяты пробы волос, ногтей, зубов, а также были извлечены две длинные кости.

Пилар Абель, которая родилась 1 февраля 1956 года, утверждала, что ее мать имела тайные отношения с художником. С 2007 года Пилар Абель пытается добиться признания родства с живописцем. По данным женщины, о том, что Дали является ее отцом, она узнала от своей бабушки. Если бы ДНК-тест подтвердил слова Абель, она могла бы претендовать на то, чтобы носить его фамилию, и на авторские права.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Сергей Найда
мы наших баб ругаем за алчность. у этих франкистов вообще башню сносит.
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