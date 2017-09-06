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18:31 (мск), источник: РИА Крым

Аксенов пригрозил уголовными делами после проверки на «Крымавтотрансе»

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости (Крым). Материалы проверки, которая проходит на «Крымавтотрансе», нужно передать правоохранителям. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов на рабочей встрече с замглавы правительства Республики Владимиром Серовым.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщил вице-премьер, второй день рабочая группа, в которую вошли представители Минтранса и Минимущества Крыма, инспектирует деятельность предприятия.

«Проводим проверку принадлежности земли, имущества, выясняем, какие договоры заключены на предпринимательскую деятельность, где поступления в бюджет. С муниципалитетами полностью отрабатываем схему по маршрутам, как проводился конкурсный отбор, как перевозчики осуществляют свою деятельность. С предприятиями “Крымтроллейбус” и “Крымавтотранс” прорабатываем “задвоение” маршрутов», — рассказал Серов.

Доложить по «Крымавтотрансу» вице-премьер пообещал в конце недели, а по муниципалитетам — до середины сентября.

В свою очередь Аксенов заявил, что по итогам проверки следует завести уголовные дела. «По “Крымавтотрансу” необходимо обеспечить передачу всех материалов по итогам проверки в правоохранительные органы. Я считаю, что там должны быть возбуждены уголовные дела… И дать оценки всем должностным лицам», — цитирует Аксенова пресс-служба Совмина.

Кроме того, глава РК отметил, что минимум 50% перевозок находится в тени. «Это касается продажи билетов, запуска транспорта, который не имеет права выходить на маршрут, и того, который находится в плохом технологическом состоянии», — сказал он.

Также Аксенов обратил внимание на то, что после 20.00 многие перевозчики прекращают работу, из-за чего люди не могут уехать. «Также практически на каждой автостанции имеются контрабандные схемы, не выстроены легальные отношения с таксистами», — констатировал он.

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