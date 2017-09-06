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19:37 (мск), источник: РИА Новости

На Солнце произошла мощнейшая за последние 12 лет вспышка

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Сегодня на Солнце произошла мощнейшая за последние 12 лет вспышка, возникшая в результате слияния двух крупнейших групп солнечных пятен, сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН имени Лебедева.

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«События такой мощности относятся к наиболее крупным, которые только способна производить наша звезда и которые формируются лишь при очень редких, уникальных условиях, — как правило на стадии пика солнечной активности. Как сложилось так, что вспышка такого уровня произошла сейчас, на фоне солнечного минимума, еще предстоит разобраться ученым», — сообщают астрономы.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз.

Сегодняшняя вспышка принадлежит к последнему классу, Х, и ей был присвоен балл Х9.3, что делает ее одной из пяти самых мощных взрывов на поверхности Солнца, произошедших за все время наблюдений за подобными событиями.

По словам ученых, она произошла в той точке, которая «смотрит» на Землю, и поэтому ее воздействие на нашу планету будет максимальным.

Пока ее последствия для жизни на Земле, космонавтов и спутников на орбите предсказать невозможно, и о них мы узнаем лишь через несколько дней.

Как отмечают специалисты лаборатории, текущий уровень вспышечной активности вышел за пределы десятибалльной шкалы, достигнув отметки в 10.3, и сейчас находится в так называемой «черной» области.

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2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
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М.Л. ***
видать сегодня долетела. очень "плющит, клинит, ведет и страшна калбасит"
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