На Солнце произошла мощнейшая за последние 12 лет вспышка

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«События такой мощности относятся к наиболее крупным, которые только способна производить наша звезда и которые формируются лишь при очень редких, уникальных условиях, — как правило на стадии пика солнечной активности. Как сложилось так, что вспышка такого уровня произошла сейчас, на фоне солнечного минимума, еще предстоит разобраться ученым», — сообщают астрономы.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз.

Сегодняшняя вспышка принадлежит к последнему классу, Х, и ей был присвоен балл Х9.3, что делает ее одной из пяти самых мощных взрывов на поверхности Солнца, произошедших за все время наблюдений за подобными событиями.

По словам ученых, она произошла в той точке, которая «смотрит» на Землю, и поэтому ее воздействие на нашу планету будет максимальным.

Пока ее последствия для жизни на Земле, космонавтов и спутников на орбите предсказать невозможно, и о них мы узнаем лишь через несколько дней.