В Уфе появятся новые камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД

Дорожные рабочие сегодня вовсю ремонтируют дорожное полотно на проспекте Дружбы народов, что в Ленинском районе Уфы. Строительство планируют завершить до конца 2017 года.

— Сегодня идет устройство земельного полотна и уплотнение щебня, демонтаж колодцев, установка бетонных оснований и опор для плавающих люков, — уточнили в пресс-службе Ленинского района столицы Башкирии.