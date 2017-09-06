В Уфе появятся новые камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД
Их установят на проспекте Дружбы народов после реконструкции.
Их установят на проспекте Дружбы народов после реконструкции.
Дорожные рабочие сегодня вовсю ремонтируют дорожное полотно на проспекте Дружбы народов, что в Ленинском районе Уфы. Строительство планируют завершить до конца 2017 года.
— Сегодня идет устройство земельного полотна и уплотнение щебня, демонтаж колодцев, установка бетонных оснований и опор для плавающих люков, — уточнили в
Кстати, на проспекте Дружбы народов в скором будущем появятся остановочные навесы, светофоры, наружное освещение, металлическое ограждение. Для безопасности автомобилистов участок оборудуют камерами фото- и видеофиксации комплекса «Крис-С».