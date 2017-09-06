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20:28 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе появятся новые камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД

Их установят на проспекте Дружбы народов после реконструкции.

Дорожные рабочие сегодня вовсю ремонтируют дорожное полотно на проспекте Дружбы народов, что в Ленинском районе Уфы. Строительство планируют завершить до конца 2017 года.

— Сегодня идет устройство земельного полотна и уплотнение щебня, демонтаж колодцев, установка бетонных оснований и опор для плавающих люков, — уточнили в пресс-службе Ленинского района столицы Башкирии.

Кстати, на проспекте Дружбы народов в скором будущем появятся остановочные навесы, светофоры, наружное освещение, металлическое ограждение. Для безопасности автомобилистов участок оборудуют камерами фото- и видеофиксации комплекса «Крис-С».

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