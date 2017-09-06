Новый сезон театра оперы и балета начнется с мировой премьеры

21 сентября 2017 года открывается 83-й театральный сезон в Нижегородском государственном академическом театре оперы и балета. Открывает сезон опера А. Бородина «Князь Игорь», которая идет на сцене уже 20 лет, сохраняя традиции русского театра.

Для открытия сезона эта опера выбрана не случайно — дата 21 сентября определена, как День воинской славы России. В 1930 году под русские полки под руководством Великого князя Дмитрия Донского одержали победу над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве. Первый вечер нового сезона театр оперы и балета посвящает Героям, чьи имена навсегда вписаны в историю России.

Так же, любителей театра ждет большой подарок: мировая премьера мюзикла в водевильных тонах Эдуарда Фертельмейстера «Красавец мужчина». Дебют состоится 23 и 24 сентября.

«Этот спектакль, безусловно, является главным событием этого сезона. Впервые в истории русского театра работа А. Остовского “Красавец мужчина” будет создана, как музыкальный спектакль. Мы уже несколько лет работаем над этим спектаклем и готовы представить его людям» — сообщила директор театра Анна Ермакова.

Эдуард Фертельмейстер поведал, о сложностях предстоящего спектакля — «Жанр спектакля определится тогда, когда его увидит зритель. Это большая ответственность театра, взять на себя конечный результат такой работы. Драматургия Островского весьма сложна. Переносить ее на язык музыки — это особенная трудность. И пока неизвестно, как это воспримет публика, и мы очень волнуемся на этот счет».

Анна Ермакова рассказала о том, что наш театр пользуется огромным спросом у актеров. Очень многие хотят попасть в местную труппу. Им интересуются даже иностранные актеры. А в этом году, заработная плата повысилась, что сделало театр оперы и балета еще более желанным трофеем для молодых артистов. Руководство проводило серьезный отбор, и они готовы представить новые лица театра: Наталья Маркина (Нижний Новгород), Олег Федоненко (Владивосток), Елизовета Мартынова и Руслан Абдрахимов (Башкирия), Тимофей Жаровцев и Никита Чебаков (Пермь). Приступила к работе новый молодой режиссер Анна Левичева — выпускница Санкт-Петербургской консерватории им Н. А. Римского-Корсакова.