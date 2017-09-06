Жители Стерлитамака пожаловались на химический запах в городе

Сразу несколько обращений от жителей Стерлитамака с жалобой на загазованность воздуха поступило в конце августа в Минэкологии Башкирии.

Только на официальном сайте ведомства зарегистрировано шесть подобных обращений за 11 последних дней лета, когда стояла жара. Несмотря на то, что в городе был введен специальный режим работы промпредприятий из-за неблагоприятных метеорологических условий, горожане жаловались на смог, химический запах и, как следствие, головные боли.

«Я живу в районе Старого города, газ доходит и до нас, каждое утро нас травят заводы или предприятия, — пишет гражданка Т. Щукина. — 20 августа был сильный выброс. Живу на 5 этаже по ул. Худайбердина, 25. Люди задыхаются. Жара, но окна в квартирах у всех закрыты. У людей начинаются кашель, бронхит, аллергические проявления, дышать совсем невозможно, у меня и других постоянные головные боли».

Как сообщили UFA.AIF.RU в Стерлитамакском территориальном управлении Минэкологии РБ, в конце августа установились погодные условия (штиль, высокая температура воздуха), которые способствовали накоплению частиц пыли и других видов вредных примесей в приземном слое атмосферы. В связи с этим жители города могли почувствовать ухудшение качества воздуха. В городе в течение 8 дней действовал режим НМУ № 2, согласно которому промпредприятия обязаны были уменьшить выбросы загрязняющих веществ на 20−40%.

«Автоматизированные станции контроля атмосферного воздуха, установленные в городе, и передвижная лаборатория в эти дни превышений ПДК вредных веществ не выявили, — комментирует начальник Стерлитамакского ТУ Минэкологии РБ Азат Хайбуллин. — Информация о жалобах жителей с рекомендацией усиления технологического режима для уменьшения суммарного воздействия выбросов была доведена до крупных предприятий. По их данным, все необходимые мероприятия проводились в полном объеме, основные производственные цеха были остановлены на плановый ремонт. Аккредитованные лаборатории самих предприятий на границах санитарно-защитных зон и промплощадок превышений нормативов загрязняющих веществ не зарегистрировали».