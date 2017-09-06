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20:13 (мск), источник: Sputnik.md

Молдавская блогерша вышла замуж в платье весом в 20 килограммов

Платье-тяжеловес, или красота требует жертв — подвенечное наряд блогера из Молдовы весил более 20 килограммов.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 6 сен — Sputnik. Блогер из Молдовы Хеллен Монро вышла замуж за дзюдоиста Валериу Думиникэ. Свадьба пары состоялась в конце августа в одном из самых дорогих отелей Кишинева.

Гости свадьбы остались под впечатлением не сколько размах торжества, хотя оно и было роскошным, сколько от невероятного платья невесты.

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Красота требует жертв — подвенечный наряд молодой весил более 20 килограммов. В кружеве и с огромным пышным шлейфом — белоснежное платье, о котором мечтает любая девушка, поразило свои великолепием.

«Мне было очень тяжело, но я пообещала себе не снимать платье до утра», — отметила блогер в интервью одному из местных СМИ.

Валериу Думиникэ родился в апреле 1987 года в Хынчештском районе. Стал единственным дзюдоистом, который представил Молдову на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Дошел до 1/8 финала.

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