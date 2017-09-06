Молдавская блогерша вышла замуж в платье весом в 20 килограммов

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 6 сен — Sputnik. Блогер из Молдовы Хеллен Монро вышла замуж за дзюдоиста Валериу Думиникэ. Свадьба пары состоялась в конце августа в одном из самых дорогих отелей Кишинева.

Гости свадьбы остались под впечатлением не сколько размах торжества, хотя оно и было роскошным, сколько от невероятного платья невесты.

Красота требует жертв — подвенечный наряд молодой весил более 20 килограммов. В кружеве и с огромным пышным шлейфом — белоснежное платье, о котором мечтает любая девушка, поразило свои великолепием.

«Мне было очень тяжело, но я пообещала себе не снимать платье до утра», — отметила блогер в интервью одному из местных СМИ.