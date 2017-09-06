В Москве после ремонта открыли памятник Александру Пушкину
Вокруг монумента убрали ограждения и строительные леса. Обновленный памятник поэту можно увидеть на Пушкинской площади.
Вокруг монумента убрали ограждения и строительные леса. Обновленный памятник поэту можно увидеть на Пушкинской площади.
В столице завершилась реставрация памятника поэту Александру Пушкину.
Вокруг памятника после реставрации вновь установили ограду из художественных цепей: часть бронзовых гирлянд ограды отлили заново, часть — отреставрировали. Фонари рядом с памятником покрасили в черный цвет, предварительно расчистив их и загрунтовав.
«Памятник Пушкину — один из символов нашего города, украшение Пушкинской площади и место встреч горожан. Именно поэтому его реставрация стала важным событием в жизни Москвы. Больше года специалисты восстанавливали его исторический облик, укрепляли основание памятника, работали с самой скульптурой. И вот наконец мы можем с гордостью продемонстрировать результаты этой большой работы и показать памятник во всей его красе. Особенно приятно сделать это в канун 870-летия нашего города: в скором времени москвичи смогут вновь смело назначать встречи “возле Пушкина”» — рассказал руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
Сначала были демонтированы художественные цепи ограждения для реставрации в мастерских. Уже в апреле 2017 года началась реставрация основания и его ступеней (стилобата) на месте. Железобетонное основание монумента укрепили, блоки ступеней переложили, а поверхности гранитных плит облицовки очистили от загрязнений и старых восполнений, трещины запечатали скрепляющим составом.
Клумбу по периметру памятника демонтировали, а на ее месте выложили мощение из брусчатки. От цветника пришлось отказаться, так как авторским решением он не был предусмотрен (клумба появилась в советское время). Помимо этого, через цветник влага постоянно проникала к фундаменту памятника. Таким был первый этап реставрации. На втором специалисты занялись бронзовой скульптурой. Ее очистили от сажепылевых загрязнений и копоти. С бронзы удалили поздние поверхностные мастиковки, которые закрывали неровности и дефекты металла.
На завершающем этапе реставраторы выполнили локальное химическое патинирование: они нанесли на поверхность специальный состав, схожий по оттенку с натуральной патиной. Это было необходимо, чтобы выровнять цвет, устранить блики и резкие цветовые переходы.
Решение о том, что патину с бронзовой поверхности памятника снимать нельзя, а следует провести локальное патинирование, было принято в начале этого августа на объединенном
В 1950 году монумент переместили на противоположную сторону площади. За время существования он реставрировался всего дважды — в 1993 и 2003 годах, но работы носили фрагментарный и текущий характер. Пушкинская площадь вошла в программу городского благоустройства «Моя улица» в прошлом году. Однако основные работы по реставрации памятника были запланированы на 2017-й.
В свое время инициаторами создания памятника стали чиновники министерства иностранных дел, в списках которого некогда числился и сам поэт. В 1855 году энтузиастами началась кампания по сбору средств на его сооружение. В 1873-м был объявлен конкурс на лучший проект памятника, на который было представлено 15 различных моделей. По результатам трех конкурсов в мае 1875 года первую премию присудили Александру Михайловичу Опекушину. Скульптор показал Пушкина одетым в длинный сюртук, поверх которого наброшен широкий плащ. Обращаясь к традициям русской и мировой классики, автор сумел добиться большой пластической выразительности художественного образа.
В 1879 году был заключен контракт на отливку в бронзе скульптуры с петербургским литейным заводом «Константин Никольс и Вильям Плинке». На изготовление и монтаж ансамбля ушло пять лет. Открытие состоялось в день рождения поэта — 6 июня 1880 года.
Пьедестал украшали сокращенные строки из пушкинского стихотворения «Памятник». В 1936 году, при подготовке к 100-летию со дня смерти поэта, было решено заменить этот текст на оригинал. При этом старые рельефные надписи были срублены, а шрифт сохранён, орфографию заменили на современную, а двустишия — на полные четверостишия. Текст на обратной стороне пьедестала сохранился без изменений, нанесённый высоким рельефом в старой орфографии: «Сооруженъ въ 1880 году».