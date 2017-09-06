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20:18 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

В Москве после ремонта открыли памятник Александру Пушкину

Вокруг монумента убрали ограждения и строительные леса. Обновленный памятник поэту можно увидеть на Пушкинской площади.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В столице завершилась реставрация памятника поэту Александру Пушкину.

Монумент полностью открыт для обзора, к нему можно подойти. Все ограждения сняты, а строительные леса, окружавшие памятник последние несколько месяцев, демонтированы.
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Вокруг памятника после реставрации вновь установили ограду из художественных цепей: часть бронзовых гирлянд ограды отлили заново, часть — отреставрировали. Фонари рядом с памятником покрасили в черный цвет, предварительно расчистив их и загрунтовав.

«Памятник Пушкину — один из символов нашего города, украшение Пушкинской площади и место встреч горожан. Именно поэтому его реставрация стала важным событием в жизни Москвы. Больше года специалисты восстанавливали его исторический облик, укрепляли основание памятника, работали с самой скульптурой. И вот наконец мы можем с гордостью продемонстрировать результаты этой большой работы и показать памятник во всей его красе. Особенно приятно сделать это в канун 870-летия нашего города: в скором времени москвичи смогут вновь смело назначать встречи “возле Пушкина”» — рассказал руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Работы стартовали еще летом 2016 года.

Сначала были демонтированы художественные цепи ограждения для реставрации в мастерских. Уже в апреле 2017 года началась реставрация основания и его ступеней (стилобата) на месте. Железобетонное основание монумента укрепили, блоки ступеней переложили, а поверхности гранитных плит облицовки очистили от загрязнений и старых восполнений, трещины запечатали скрепляющим составом.

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Клумбу по периметру памятника демонтировали, а на ее месте выложили мощение из брусчатки. От цветника пришлось отказаться, так как авторским решением он не был предусмотрен (клумба появилась в советское время). Помимо этого, через цветник влага постоянно проникала к фундаменту памятника. Таким был первый этап реставрации. На втором специалисты занялись бронзовой скульптурой. Ее очистили от сажепылевых загрязнений и копоти. С бронзы удалили поздние поверхностные мастиковки, которые закрывали неровности и дефекты металла.

На завершающем этапе реставраторы выполнили локальное химическое патинирование: они нанесли на поверхность специальный состав, схожий по оттенку с натуральной патиной. Это было необходимо, чтобы выровнять цвет, устранить блики и резкие цветовые переходы.

Решение о том, что патину с бронзовой поверхности памятника снимать нельзя, а следует провести локальное патинирование, было принято в начале этого августа на объединенном научно-методический совете Департамента культурного наследия города Москвы. Эксперты детально изучили образцы существующей патины и приняли решение сохранить ее и зеленый цвет памятника. Теперь москвичи увидят его в том виде, в котором он впервые предстал перед горожанами 137 лет назад.

Памятник классику русской литературы Александру Пушкину работы скульптора Александра Опекушина был установлен в Москве в 1880 году в начале Тверского бульвара, на Страстной площади (ныне Пушкинская).

В 1950 году монумент переместили на противоположную сторону площади. За время существования он реставрировался всего дважды — в 1993 и 2003 годах, но работы носили фрагментарный и текущий характер. Пушкинская площадь вошла в программу городского благоустройства «Моя улица» в прошлом году. Однако основные работы по реставрации памятника были запланированы на 2017-й.

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В свое время инициаторами создания памятника стали чиновники министерства иностранных дел, в списках которого некогда числился и сам поэт. В 1855 году энтузиастами началась кампания по сбору средств на его сооружение. В 1873-м был объявлен конкурс на лучший проект памятника, на который было представлено 15 различных моделей. По результатам трех конкурсов в мае 1875 года первую премию присудили Александру Михайловичу Опекушину. Скульптор показал Пушкина одетым в длинный сюртук, поверх которого наброшен широкий плащ. Обращаясь к традициям русской и мировой классики, автор сумел добиться большой пластической выразительности художественного образа.

В 1879 году был заключен контракт на отливку в бронзе скульптуры с петербургским литейным заводом «Константин Никольс и Вильям Плинке». На изготовление и монтаж ансамбля ушло пять лет. Открытие состоялось в день рождения поэта — 6 июня 1880 года.

Пьедестал украшали сокращенные строки из пушкинского стихотворения «Памятник». В 1936 году, при подготовке к 100-летию со дня смерти поэта, было решено заменить этот текст на оригинал. При этом старые рельефные надписи были срублены, а шрифт сохранён, орфографию заменили на современную, а двустишия — на полные четверостишия. Текст на обратной стороне пьедестала сохранился без изменений, нанесённый высоким рельефом в старой орфографии: «Сооруженъ въ 1880 году».

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