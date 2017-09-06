В республике зафиксированы 4 случая заражения вирусом Коксаки
Сегодня эту информацию нашему каналу подтвердили представители регионального управления Роспотребнадзора.
Сегодня эту информацию нашему каналу подтвердили представители регионального управления Роспотребнадзора.
Эксперты отметили, что по республике, да и в целом по стране, наблюдается рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией. С начала года заболели 266 жителей Башкирии. Все они подтверждены лабораторными исследованиями.
Энтеровирусная инфекция — это группа острых инфекционных болезней, вызываемых кишечными вирусами. В их числе энтеровирусы Коксаки А6 и Коксаки А10.
В Уфе мать молодого человека, страдающего эпилепсией через суд добилась выдачи бесплатных лекарств. Ровно год 22
Почему люди вынуждены буквально отвоевывать положенные законом льготы. Препарат купирующий приступы эпилепсии. Его необходимо принимать три раза в день, не прерывая и не уменьшая дозу, говорит Роза Ягудина.
Почти 10 лет назад ее сыну диагностировали эпилепсию. Терапия постоянно меняется. Год назад Тимуру прописали три новых лекарства. Два из них, пусть с трудом, но он получает. А на третий в аптеке даже не выписывают рецепт, ссылаясь на отсутствие препарата. Все возникающие проблемы с лекарствами Роза пытается решить сама. Потому что сыну надо выздоравливать.
Зная, что пациенты, больные эпилепсией, имеют право на льготное обеспечение необходимыми лекарственными средствами, Роза обратилась в прокуратуру. Суд удовлетворил требование прокуратуры. Сейчас решение находится на исполнении.
Право на льготные лекарства сегодня имеют инвалиды 1 группы, не работающие инвалиды второй группы, дети с ограниченными возможностями здоровья. Если инвалидности нет, то все зависит от диагноза.
В пожизненной помощи со стороны государства также нуждаются люди с орфанными заболеваниями. В республике это 335 человек. При этом есть отдельная категория граждан — это тяжелобольные люди, диагноз которых не входит в федеральный список редких заболеваний. Мы уже рассказывали истории больных вторичной легочной гипертензией, которым сегодня помогают лишь благотворительные фонды.
В региональном минздраве обещают в ближайшее время решить вопрос господдержки этим людям. В случае, если человек уже имеет на это право, но ему отказываются выписывать рецепт, специалисты советуют не оставлять все как есть, а добиваться правды в высших инстанциях.