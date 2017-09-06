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20:24 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В республике зафиксированы 4 случая заражения вирусом Коксаки

Сегодня эту информацию нашему каналу подтвердили представители регионального управления Роспотребнадзора.

Эксперты отметили, что по республике, да и в целом по стране, наблюдается рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией. С начала года заболели 266 жителей Башкирии. Все они подтверждены лабораторными исследованиями.

Энтеровирусная инфекция — это группа острых инфекционных болезней, вызываемых кишечными вирусами. В их числе энтеровирусы Коксаки А6 и Коксаки А10.

В Уфе мать молодого человека, страдающего эпилепсией через суд добилась выдачи бесплатных лекарств. Ровно год 22-летний Тимур Ягудин не получал прописанный ему противо-эпилептический препарат. Более того, врачи отказывались даже выписывать рецепт, ссылаясь на отсутствие лекарства.

Почему люди вынуждены буквально отвоевывать положенные законом льготы. Препарат купирующий приступы эпилепсии. Его необходимо принимать три раза в день, не прерывая и не уменьшая дозу, говорит Роза Ягудина.

Почти 10 лет назад ее сыну диагностировали эпилепсию. Терапия постоянно меняется. Год назад Тимуру прописали три новых лекарства. Два из них, пусть с трудом, но он получает. А на третий в аптеке даже не выписывают рецепт, ссылаясь на отсутствие препарата. Все возникающие проблемы с лекарствами Роза пытается решить сама. Потому что сыну надо выздоравливать.

Зная, что пациенты, больные эпилепсией, имеют право на льготное обеспечение необходимыми лекарственными средствами, Роза обратилась в прокуратуру. Суд удовлетворил требование прокуратуры. Сейчас решение находится на исполнении.

Право на льготные лекарства сегодня имеют инвалиды 1 группы, не работающие инвалиды второй группы, дети с ограниченными возможностями здоровья. Если инвалидности нет, то все зависит от диагноза.

В пожизненной помощи со стороны государства также нуждаются люди с орфанными заболеваниями. В республике это 335 человек. При этом есть отдельная категория граждан — это тяжелобольные люди, диагноз которых не входит в федеральный список редких заболеваний. Мы уже рассказывали истории больных вторичной легочной гипертензией, которым сегодня помогают лишь благотворительные фонды.

В региональном минздраве обещают в ближайшее время решить вопрос господдержки этим людям. В случае, если человек уже имеет на это право, но ему отказываются выписывать рецепт, специалисты советуют не оставлять все как есть, а добиваться правды в высших инстанциях.

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