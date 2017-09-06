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20:22 (мск), источник: Комсомольская правда

В центре Уфы появилась новая зона отдыха

Там же установили очередной арт-объект.

Чтобы узнать расстояние до Москвы или Пекина из центра Уфы, горожанам и гостям башкирской столицы не обязательно идти за помощью к «Гуглу». Достаточно всего лишь придти в зону отдыха на проспекте Октября и посмотреть на верстовой столб напротив торгового центра «Мир».

— Раньше по проспекту Октября проходила Большая сибирская дорога или Старый Сибирский тракт. Он тянулся от Москвы до Китая. Это путь, по которому на восток двигались купцы, ученые, путешественники, шел обмен товарами между губерниями, — объяснили в пресс-службе администрации Советского района Уфы.

3,5-метровая стела из профильной труб, обшита листовым металлом, обработана антикоррозийным составом и покрашена двумя слоями краски.

Прогуляться в новом сквере и оценить новый арт-объект можно, ориентируясь на автозаправочную станцию «Лукойл».

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