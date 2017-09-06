Кремль прокомментировал атаку на екатеринбургский кинотеатр «Космос»
События, подобные нападению
События, подобные нападению
«Могут быть разные точки зрения, они могут высказываться открыто, может вестись общественная дискуссия. Но подобные уродливые проявления, конечно, никоим образом не подлежат пониманию, скорее, они подлежат самому жесткому осуждению», — сказал Песков.
Напомним, 4 сентября, когда в столице Урала православный активист протаранил на снаряженном газовыми баллонами и горючим автомобиле кинотеатр «Космос». Ранее он активно протестовал против показа в России фильма «Матильда». В настоящее время мужчина решением суда на два месяца взят под стражу.