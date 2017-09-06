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20:59 (мск), источник: ЕАН

Кремль прокомментировал атаку на екатеринбургский кинотеатр «Космос»

События, подобные нападению радикала-экстремиста на екатеринбургский кинотеатр «Космос» будут пресекаться. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Могут быть разные точки зрения, они могут высказываться открыто, может вестись общественная дискуссия. Но подобные уродливые проявления, конечно, никоим образом не подлежат пониманию, скорее, они подлежат самому жесткому осуждению», — сказал Песков.

Напомним, 4 сентября, когда в столице Урала православный активист протаранил на снаряженном газовыми баллонами и горючим автомобиле кинотеатр «Космос». Ранее он активно протестовал против показа в России фильма «Матильда». В настоящее время мужчина решением суда на два месяца взят под стражу.

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