Кети Топурия впервые прокомментировала разрыв с супругом

30-летняя Кети Топурия официально подтвердила, что рассталась со своим супругом.

Звезда впервые прокомментировала свое расставание с мужем, 43-летним бизнесменом Львом Гейхманом, отцом ее двухлетней дочери Оливии, пишет «Сплетник».

О разводе супругов российские СМИ сообщили еще в мае, но тогда певица не стала обсуждать свою личную жизнь с журналистами.

Несколько месяцев обеспокоенные поклонники гадали, что же происходит в семье звезд, и вот Кети сама расставила все точки над «и».

Она опубликовала снимок Гейхмана с дочкой и оставила следующую подпись: «Левчик, спасибо тебе за счастье под названием Оливия. Я тебя очень люблю, хотя мы уже не вместе давно, но мы семья, мы друзья, и это вечно. Я тебя лю».

Фолловеры звезды, конечно, расстроились и начали писать ей теплые слова в знак поддержки. Многие высказали уверенность, что Кети еще обязательно будет счастлива и найдет новую любовь.