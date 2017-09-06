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21:03 (мск), источник: Tengrinews

Перенесено начало учебы для студентов колледжей Астаны

В Астане перенесли начало учебы для студентов колледжей, сообщает корреспондент Тengrinews.kz со ссылкой на руководителя управления образования Ануара Жангозина.

Как рассказала глава ведомства на своей странице Facebook, в этом году студенты выйдут на учебу на неделю раньше.

«В связи с окончанием Международной выставки EXPO-2017, а также завершением пребывания учащихся из других регионов Республики Казахстан 9 сентября 2017 года, размещенных в общежитиях колледжей, учебный процесс в организациях технического и профессионального образования начнется 11 сентября 2017 текущего года», — написал он.

Отметим, что начать учебный процесс в организациях технического и профессионального образования ранее планировалось с 18 сентября.

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