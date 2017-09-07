В Петербурге открылась выставка фотографа Джана Паоло Барбьери

— Главная задача этой выставки — показать творческий срез фотографа именно в области fashion-съемки, -рассказывает координатор проекта Прасковья Климова. — Есть на фото и наша соотечественница, модель Татьяна Завьялова. Сам Барбьери очень интересно рассказывал об этой работе. Перед ним стояла задача, чтобы на снимке было очень много красного. Тогда он подкрасил воду и, по его словам, буквально кинул в нее Татьяну. Получилось очень экспрессивно.

Цветные снимки составляют меньшую часть экспозиции. Это в основном 60−70-е годы и напоминание о любимом в ту пору футуризме. Вот, например, Мирелла Петтени в ярко-розовом костюме на фоне желтой пустыни. В шапочке и с крупными серьгами она напоминает скорее посланницу из неведомой галактики. Совсем иная атмосфера у портретов Одри Хепберн: оба снимка, представленных на выставке, черно-белые и удивительно спокойные, как взгляд актрисы. Рассказывают, что Барбьери был очень тронут тем, что, придя на съемки, признанная любимица публики принесла с собой домашние тапочки — чтобы не запачкать белый фон в студии.

Конечно, особенно чувственной вышла у мастера Моника Беллуччи. Что уж тут говорить: видимо, понимание между итальянцами способно родить магию. В серии (для итальянского же!) модного дома Dolce&Gabbana актриса предстает почти обнаженной, ее тело прикрыто легкой полупрозрачной материей. Но ни в вульгарности, ни в чрезмерной раскрепощенности снимок не упрекнуть. Белуччи здесь сродни древнегреческим богиням.

Придя на съемки, кинозвезда Одри Хепберн принесла с собой домашние тапочки — чтобы не запачкать белый фон в студии.

Прекрасен в своей простоте и портрет Майи Плисецкой. Черная туника, тонкие пальцы, развевающиеся кудри… «Главная особенность русских женщин — красота», отметил Барбьери, комментируя эту фотографию на одном из вернисажей.

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