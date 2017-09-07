Билеты на концерт Робби Уильямса в Петербурге можно сдать с 27 сентября
С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 сен — РИА Новости. Билеты на отмененный концерт британского певца Робби Уильямса в
С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 сен — РИА Новости. Билеты на отмененный концерт британского певца Робби Уильямса в
Ранее сообщалось, что известный британский певец Робби Уильямс отменил выступления в Москве,
«Билеты на концерт Робби Уильямса, намеченный к проведению в СК “Ледовый Дворец” 7 сентября 2017 года, можно сдать, начиная с 27 сентября 2017 года», — сообщает NCA, отмечая, что «данное время необходимо для проведения соответствующих финансовых и документальных регламентных процедур».
National Concert Academy (NCA) работает в сфере организации концертов зарубежных артистов и российских звезд с 1998 года, головной офис находится в