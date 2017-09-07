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11:47 (мск), источник: РИА Новости

Билеты на концерт Робби Уильямса в Петербурге можно сдать с 27 сентября

С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 сен — РИА Новости. Билеты на отмененный концерт британского певца Робби Уильямса в Санкт-Петербурге можно будет сдать, начиная с 27 сентября, сообщается на сайте организатора концерта National Concert Academy.

Источник: Reuters

Ранее сообщалось, что известный британский певец Робби Уильямс отменил выступления в Москве, Санкт-Петербурге и в Сочи в связи с болезнью, соответствующее заявление передала в РИА Новости пиар-компания Murray Chalmers PR, клиентом которой является музыкант. Концерт Уильямса в Санкт-Петербурге планировался на 7 сентября, в Москве — на 10. В среду сообщалось, что ведутся переговоры с менеджментом певца о переносе концертов в Москве и Санкт-Петербурге на более поздние даты. Однако ясность в этом вопросе может появиться только после более точного понимания состояния здоровья артиста.

«Билеты на концерт Робби Уильямса, намеченный к проведению в СК “Ледовый Дворец” 7 сентября 2017 года, можно сдать, начиная с 27 сентября 2017 года», — сообщает NCA, отмечая, что «данное время необходимо для проведения соответствующих финансовых и документальных регламентных процедур».

National Concert Academy (NCA) работает в сфере организации концертов зарубежных артистов и российских звезд с 1998 года, головной офис находится в Санкт-Петербурге. В настоящее время NCA устраивает более 100 мероприятий в год, от клубных концертов до общероссийских фестивалей.

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