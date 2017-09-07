Билеты на концерт Робби Уильямса в Петербурге можно сдать с 27 сентября

Ранее сообщалось, что известный британский певец Робби Уильямс отменил выступления в Москве, Санкт-Петербурге и в Сочи в связи с болезнью, соответствующее заявление передала в РИА Новости пиар-компания Murray Chalmers PR, клиентом которой является музыкант. Концерт Уильямса в Санкт-Петербурге планировался на 7 сентября, в Москве — на 10. В среду сообщалось, что ведутся переговоры с менеджментом певца о переносе концертов в Москве и Санкт-Петербурге на более поздние даты. Однако ясность в этом вопросе может появиться только после более точного понимания состояния здоровья артиста.