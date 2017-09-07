Власти Москвы отказали в проведении митинга в поддержку мусульман Мьянмы

Источник: РИА "Новости"

Митинг планировалось провести 8 сентября у здания посольства Мьянмы в Москве. Организаторы хотели собрать до 200 человек.

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Причиной отказа послужило то, что заявитель не указал цель мероприятия. «Кроме того, в заявленном месте отсутствует площадка для проведения публичного мероприятия с заявленным количеством участников», — приводит телеканал выдержку из имеющегося в распоряжении документа.

Среди причин отказа также создание помех для пешеходов и водителей, ограничение доступа к государственным учреждениям.

Напомним, несогласованный митинг в центре Москвы у посольства Мьянмы прошел 3 сентября. В акции предположительно приняли участие около 800 человек. Собравшиеся выступали в поддержку мусульман, которых преследует военное правительство Мьянмы.