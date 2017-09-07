Туман с ухудшением видимости ожидается в Москве в ночь на четверг
По данным МЧС, туман местами сохранится в столичном регионе 7 сентября утром.
По данным МЧС, туман местами сохранится в столичном регионе 7 сентября утром.
МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Туман с ухудшением видимости ожидается в Москве в ночь на четверг, сообщили в
«Синоптики Росгидромета предупредили о неблагоприятных погодных условиях: в ближайшие один — три часа с сохранением ночью и утром 7 сентября местами в Московской области и Москве ожидается туман с ухудшением видимости 200−500 м», — говорится в сообщении.
ГУ МЧС России по Москве рекомендует проявлять повышенное внимание при управлении автотранспортом, соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения.
«Проявляйте повышенное внимание при подъезде к пешеходным переходам и перекресткам: рекомендуется значительно снизить скорость движения, избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений», — отметил сотрудник
«Нельзя расслабляться и пешеходам: в тумане, также как и в темное время суток, при движении по краю проезжей части пешеход обязательно должен обозначить себя светоотражающими элементами», — добавил он.