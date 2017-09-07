Источник: Reuters

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Туман с ухудшением видимости ожидается в Москве в ночь на четверг, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

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«Синоптики Росгидромета предупредили о неблагоприятных погодных условиях: в ближайшие один — три часа с сохранением ночью и утром 7 сентября местами в Московской области и Москве ожидается туман с ухудшением видимости 200−500 м», — говорится в сообщении.

ГУ МЧС России по Москве рекомендует проявлять повышенное внимание при управлении автотранспортом, соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения.

«Проявляйте повышенное внимание при подъезде к пешеходным переходам и перекресткам: рекомендуется значительно снизить скорость движения, избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений», — отметил сотрудник пресс-службы.