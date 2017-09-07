Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Антонов и Теффт поставили точку в дипломатическом скандале РФ-США
Идеал красоты можно поменять за 15 минут
Почему Кейт Миддлтон поторопилась объявить о своей беременности
Названы курорты с самым дешевым жильем
В моду вошел цвет под названием «ром и масло» (фото)
Ядерный заряд в небе над Японией: мировая реакция Эксперты отмечают, что действия Пхеньяна — во многом спровоцированы Вашингтоном, Токио и Сеулом
СМИ: отец ивантеевского стрелка удивил реакцией на поступок сына
СМИ: Госдеп США не хочет ответных мер от России
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
Кабаева подчеркнула фигуру белым платьем с декольте - СМИ
СМИ о том, как ход Путина изменил речь Порошенко
Девушка из России стала кумиром в Корее благодаря своей внешности
В моду вошли «сломанные» каблуки (фото)
Твин Пикс глазами психиатра
Как я удаляла полипы эндометрия: личный опыт
Известного астролога отправили в колонию за аферу с квартирами
9 простых способов скрыть недостатки интерьера
Фоторепортажи
18Последствия урагана «Харви» в Техасе
12В пустыне Блэк-Рок завершился фестиваль Burning Man
00:24 (мск), источник: ТАСС

Туман с ухудшением видимости ожидается в Москве в ночь на четверг

По данным МЧС, туман местами сохранится в столичном регионе 7 сентября утром.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +18° 94% 758 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: Reuters

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Туман с ухудшением видимости ожидается в Москве в ночь на четверг, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

Читайте также
Медведев уволил главу Росгидромета после претензий Генпрокуратуры

«Синоптики Росгидромета предупредили о неблагоприятных погодных условиях: в ближайшие один — три часа с сохранением ночью и утром 7 сентября местами в Московской области и Москве ожидается туман с ухудшением видимости 200−500 м», — говорится в сообщении.

ГУ МЧС России по Москве рекомендует проявлять повышенное внимание при управлении автотранспортом, соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения.

«Проявляйте повышенное внимание при подъезде к пешеходным переходам и перекресткам: рекомендуется значительно снизить скорость движения, избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений», — отметил сотрудник пресс-службы.

«Нельзя расслабляться и пешеходам: в тумане, также как и в темное время суток, при движении по краю проезжей части пешеход обязательно должен обозначить себя светоотражающими элементами», — добавил он.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 МИД РФ: попытки США оправдать незаконное вторжение в российские дипобъекты неуместны
США предлагают ввести нефтяное эмбарго против КНДР и заморозить активы Ким Чен Ына
Трамп временно повысил потолок госдолга США
Стрелявшему в школе ученику предъявили новое обвинение
Главу Росгидромета освободили от должности
СМИ: число жертв урагана «Харви» в Техасе возросло до 70 человек
Стали известны результаты анализа ДНК Дали на отцовство
На Солнце произошла мощнейшая за последние 12 лет вспышка
СМИ: сборную России по тяжелой атлетике не допустят до ЧМ-2017
Спорт
Квалификация ЧМ: Англия стала ближе к России Сентябрьские отборочные игры определили еще пятерых финалистов ЧМ-2018
Авто
Француженке вернули пролежавший 38 лет в болоте «Пежо» (фото) Засуха помогла полицейским обнаружить украденный без малого четыре десятка лет назад автомобиль
Hi-Tech
Мошенники атакуют пользователей MasterCard Пользователей пластиковых карт по всему миру предупреждают о новой волне мошенничества. Пока речь идет о картах платежной системы Mastercard
Кино
Павел Прилучный поддержал супругу на съемках сериала Агата Муцениеце играет одну из главных ролей в новом остросюжетном детективе
Недвижимость
В Петербурге падает спрос на дешевое жилье
Керамика, графика и винтаж: дом дизайнера в Австралии
Спрос на квартиры в аренду достиг пятилетнего максимума
Военным пенсионерам Украины дадут жилье в Крыму
Леди
В моду вошли «сломанные» каблуки Чтобы не растеряться в магазине, внимательно изучи самые актуальные обувные тренды с показов сезона Осень-Зима 2017
Дети
Маленькая красавица-дочь Екатерины Климовой умилила соцсети Артистка опубликовала редкий снимок девочки.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь