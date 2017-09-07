Девушки Приморья стали лучшими в Корее

В городе Самчхок спортсменки из Владивостока (команды «Mатрешка» и «Смайл») завоевали первые места и стали лучшими в таких дисциплинах, как групповые станты, чир, чир-микс, чир-фристайл, чир-хип-хоп и дуэты чир-фристайл. Кроме того, девушки выступили с общим показательным номером на открытии национального чемпионата Кореи, который проходил в рамках соревнований.