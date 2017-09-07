Девушки Приморья стали лучшими в Корее
Сборная Приморского края по черлидингу представили Россию на международных соревнованиях в Корее, об этом ИА «Deita.ru» сообщили в городской администрации.
Сборная Приморского края по черлидингу представили Россию на международных соревнованиях в Корее, об этом ИА «Deita.ru» сообщили в городской администрации.
В городе Самчхок спортсменки из Владивостока (команды «Mатрешка» и «Смайл») завоевали первые места и стали лучшими в таких дисциплинах, как групповые станты, чир,
Напомним, черлидинг во Владивостоке достаточно молодой вид спорта, он включает в себя элементы акробатики, гимнастики, спортивной аэробики и танцев.
Таисия Масина.