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03:11 (мск), источник: ДЕЙТА

Девушки Приморья стали лучшими в Корее

Сборная Приморского края по черлидингу представили Россию на международных соревнованиях в Корее, об этом ИА «Deita.ru» сообщили в городской администрации.

Источник: ДЕЙТА

В городе Самчхок спортсменки из Владивостока (команды «Mатрешка» и «Смайл») завоевали первые места и стали лучшими в таких дисциплинах, как групповые станты, чир, чир-микс, чир-фристайл, чир-хип-хоп и дуэты чир-фристайл. Кроме того, девушки выступили с общим показательным номером на открытии национального чемпионата Кореи, который проходил в рамках соревнований.

Напомним, черлидинг во Владивостоке достаточно молодой вид спорта, он включает в себя элементы акробатики, гимнастики, спортивной аэробики и танцев.

Таисия Масина.

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