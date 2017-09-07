ЦРУ США рассекретило часть документов о развитии ВМФ СССР в 1960−80-е годы

Источник: РИА "Новости"

ВАШИНГТОН, 7 сентября. /ТАСС/. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США рассекретило сборник документов о развитии советского Военно-морского флота (ВМФ) в 1960−80-е годы. Презентация брошюры под названием «Советский флот. Разведка и анализ во время холодной войны», подготовленной на основании этих данных, состоялась в среду в Национальном клубе печати в Вашингтоне. Издание было осуществлено архивным отделом ЦРУ, а также Национальным музеем Военно-морских сил США и рядом других профильных американских организаций.

Больше 80 документов

Брошюра опирается в общей сложности на 82 вновь рассекреченных документа, включая сведения, которые были переданы в свое время в США из-за железного занавеса служившими в Главном разведывательном управлении Генштаба Вооруженных сил СССР полковником Олегом Пеньковским и подполковником Петром Поповым, а также полковником Войска польского Рышардом Куклинским. Все трое были завербованы ведомством в Лэнгли.

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Тем не менее никаких сенсаций брошюра не содержит. Ее авторы, в частности, с уважением отзываются о роли главнокомандующего ВМФ — заместителя министра обороны адмирала Флота Советского Союза Сергея Горшкова. «Глядя в прошлое, кажется очевидным, что адмирал Горшков никогда не упускал из виду свою цель создания ВМФ мирового класса, гордо действующего во всех океанах Земли», — пишут составители брошюры.

Они также выражают мнение, что российский ВМФ прекратил быть «серьезной угрозой США почти на два десятилетия» после распада СССР. Как в связи с этим указал принимавший участие в презентации американский военный историк Норман Полмар, прекращение существования Советского Союза повлекло за собой и то, что порядка 50% предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), на которых строились надводные корабли, оказались за пределами России.

Полмар признал, что рассекречиваемые документы свидетельствуют в том числе об ошибочности некоторых прогнозов американской разведки относительно развития советского Военно-морского флота и доктрины его применения. «Некоторые наши предсказания оказались довольно неудачными», — заявил эксперт.

Достижения ОПК СССР

При этом он высоко оценил деятельность советских военных конструкторов, подчеркнув, что им удалось, к примеру, добиться при строительстве подводных лодок то, что в США считалось вообще невозможным.

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«Советы делали в плане строительства подводных лодок то, что, как мы считали, сделать невозможно или мы [США] не можем сделать», — отметил американский историк.

Полмар пояснил, что имеет в виду прежде всего создание в СССР самых быстроходных и самых глубоководных в мире субмарин, комплексную автоматизацию подводных лодок. «Сегодня численность экипажа их ударных субмарин составляет менее половины наших», — сказал специалист про российские и американские подводные лодки, комментируя последний из упомянутых аспектов.

Кроме того, ВМФ СССР стал единственным в мире, создававшим «ядерные подводные лодки с всплывающими капсулами для всего экипажа», напомнил Полмар. Со своей стороны участвовавший в пресс-конференции сотрудник финансируемого правительством США Института оборонного анализа Дэвид Розенберг констатировал, что «русские стали пионерами в применении противокорабельных крылатых ракет».

Оценки перспектив

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Затронув перспективы дальнейшего развития ВМФ России, Полмар сказал, что оружейные системы его надводных кораблей демонстрируют «все более мощный потенциал».

В связи с этим он заострил внимание на недавнем применении крылатых ракет «Калибр» надводными кораблями российского ВМФ для поражения целей в Сирии. Наряду с этим россияне строят, хотя и «очень медленно, чрезвычайно передовые подводные лодки» — как стратегические ракетоносцы, так и ударные, отметил Полмар.