ЦРУ США рассекретило часть документов о развитии ВМФ СССР в 1960−80-е годы
Брошюра содержит 82 рассекреченных документа, включая сведения американских разведчиков из СССР.
Брошюра содержит 82 рассекреченных документа, включая сведения американских разведчиков из СССР.
ВАШИНГТОН, 7 сентября. /ТАСС/. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США рассекретило сборник документов о развитии советского
Больше 80 документов
Брошюра опирается в общей сложности на 82 вновь рассекреченных документа, включая сведения, которые были переданы в свое время в США
Тем не менее никаких сенсаций брошюра не содержит. Ее авторы, в частности, с уважением отзываются о роли главнокомандующего ВМФ — заместителя министра обороны адмирала Флота Советского Союза Сергея Горшкова. «Глядя в прошлое, кажется очевидным, что адмирал Горшков никогда не упускал из виду свою цель создания ВМФ мирового класса, гордо действующего во всех океанах Земли», — пишут составители брошюры.
Они также выражают мнение, что российский ВМФ прекратил быть «серьезной угрозой США почти на два десятилетия» после распада СССР. Как в связи с этим указал принимавший участие в презентации американский военный историк Норман Полмар, прекращение существования Советского Союза повлекло за собой и то, что порядка 50% предприятий
Полмар признал, что рассекречиваемые документы свидетельствуют в том числе об ошибочности некоторых прогнозов американской разведки относительно развития советского
Достижения ОПК СССР
При этом он высоко оценил деятельность советских военных конструкторов, подчеркнув, что им удалось, к примеру, добиться при строительстве подводных лодок то, что в США считалось вообще невозможным.
«Советы делали в плане строительства подводных лодок то, что, как мы считали, сделать невозможно или мы [США] не можем сделать», — отметил американский историк.
Полмар пояснил, что имеет в виду прежде всего создание в СССР самых быстроходных и самых глубоководных в мире субмарин, комплексную автоматизацию подводных лодок. «Сегодня численность экипажа их ударных субмарин составляет менее половины наших», — сказал специалист про российские и американские подводные лодки, комментируя последний из упомянутых аспектов.
Кроме того, ВМФ СССР стал единственным в мире, создававшим «ядерные подводные лодки с всплывающими капсулами для всего экипажа», напомнил Полмар. Со своей стороны участвовавший в
Оценки перспектив
Затронув перспективы дальнейшего развития ВМФ России, Полмар сказал, что оружейные системы его надводных кораблей демонстрируют «все более мощный потенциал».
В связи с этим он заострил внимание на недавнем применении крылатых ракет «Калибр» надводными кораблями российского ВМФ для поражения целей в Сирии. Наряду с этим россияне строят, хотя и «очень медленно, чрезвычайно передовые подводные лодки» — как стратегические ракетоносцы, так и ударные, отметил Полмар.
В свою очередь Розенберг заявил, что россияне создают «подводные лодки, обладающие чрезвычайно высоким потенциалом». Судя по имеющимся в открытом доступе сведениям, речь идет, как выразился Розенберг, о «чрезвычайно примечательных системах».