Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Антонов и Теффт поставили точку в дипломатическом скандале РФ-США
Идеал красоты можно поменять за 15 минут
«Началось»: миллиардер из США о словах Путина о властелине мира
Мост, на который потратили 1,2 млрд долларов (фото)
Путин ответил на планы Кадырова выступить против позиции России
«Афганский капкан» Что скрывают США под новой военной стратегией?
СМИ: отец ивантеевского стрелка удивил реакцией на поступок сына
СМИ: Госдеп США не хочет ответных мер от России
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
Кабаева подчеркнула фигуру белым платьем с декольте - СМИ
"Очень тяжёлый период": Пелагея об одиночестве
Из-за стычки между пассажиром и стюардессой экстренно сел самолет
ПФР ответил на новые данные о надбавке к пенсии
Твин Пикс глазами психиатра
Как я удаляла полипы эндометрия: личный опыт
Новые правила в розничной торговле вызвали тревогу у населения
"Леша, не обижайся": прослушка Сечина и Улюкаева
Фоторепортажи
14День знаний в российских школах
18Последствия урагана «Харви» в Техасе
03:07 (мск), источник: ТАСС

ЦРУ США рассекретило часть документов о развитии ВМФ СССР в 1960−80-е годы

Брошюра содержит 82 рассекреченных документа, включая сведения американских разведчиков из СССР.

Источник: РИА "Новости"

ВАШИНГТОН, 7 сентября. /ТАСС/. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США рассекретило сборник документов о развитии советского Военно-морского флота (ВМФ) в 1960−80-е годы. Презентация брошюры под названием «Советский флот. Разведка и анализ во время холодной войны», подготовленной на основании этих данных, состоялась в среду в Национальном клубе печати в Вашингтоне. Издание было осуществлено архивным отделом ЦРУ, а также Национальным музеем Военно-морских сил США и рядом других профильных американских организаций.

Больше 80 документов

Брошюра опирается в общей сложности на 82 вновь рассекреченных документа, включая сведения, которые были переданы в свое время в США из-за железного занавеса служившими в Главном разведывательном управлении Генштаба Вооруженных сил СССР полковником Олегом Пеньковским и подполковником Петром Поповым, а также полковником Войска польского Рышардом Куклинским. Все трое были завербованы ведомством в Лэнгли.

Читайте также
Минобороны рассекретило часть документов о Сталинградской битве

Тем не менее никаких сенсаций брошюра не содержит. Ее авторы, в частности, с уважением отзываются о роли главнокомандующего ВМФ — заместителя министра обороны адмирала Флота Советского Союза Сергея Горшкова. «Глядя в прошлое, кажется очевидным, что адмирал Горшков никогда не упускал из виду свою цель создания ВМФ мирового класса, гордо действующего во всех океанах Земли», — пишут составители брошюры.

Они также выражают мнение, что российский ВМФ прекратил быть «серьезной угрозой США почти на два десятилетия» после распада СССР. Как в связи с этим указал принимавший участие в презентации американский военный историк Норман Полмар, прекращение существования Советского Союза повлекло за собой и то, что порядка 50% предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), на которых строились надводные корабли, оказались за пределами России.

Полмар признал, что рассекречиваемые документы свидетельствуют в том числе об ошибочности некоторых прогнозов американской разведки относительно развития советского Военно-морского флота и доктрины его применения. «Некоторые наши предсказания оказались довольно неудачными», — заявил эксперт.

Достижения ОПК СССР

При этом он высоко оценил деятельность советских военных конструкторов, подчеркнув, что им удалось, к примеру, добиться при строительстве подводных лодок то, что в США считалось вообще невозможным.

Читайте также
Военные выходят на передовицуГазету «Красная звезда» готовят к переформатированию.

«Советы делали в плане строительства подводных лодок то, что, как мы считали, сделать невозможно или мы [США] не можем сделать», — отметил американский историк.

Полмар пояснил, что имеет в виду прежде всего создание в СССР самых быстроходных и самых глубоководных в мире субмарин, комплексную автоматизацию подводных лодок. «Сегодня численность экипажа их ударных субмарин составляет менее половины наших», — сказал специалист про российские и американские подводные лодки, комментируя последний из упомянутых аспектов.

Кроме того, ВМФ СССР стал единственным в мире, создававшим «ядерные подводные лодки с всплывающими капсулами для всего экипажа», напомнил Полмар. Со своей стороны участвовавший в пресс-конференции сотрудник финансируемого правительством США Института оборонного анализа Дэвид Розенберг констатировал, что «русские стали пионерами в применении противокорабельных крылатых ракет».

Оценки перспектив

Читайте также
Минобороны рассекретило архивы об освобождении Польши в ходе ВОВ

Затронув перспективы дальнейшего развития ВМФ России, Полмар сказал, что оружейные системы его надводных кораблей демонстрируют «все более мощный потенциал».

В связи с этим он заострил внимание на недавнем применении крылатых ракет «Калибр» надводными кораблями российского ВМФ для поражения целей в Сирии. Наряду с этим россияне строят, хотя и «очень медленно, чрезвычайно передовые подводные лодки» — как стратегические ракетоносцы, так и ударные, отметил Полмар.

В свою очередь Розенберг заявил, что россияне создают «подводные лодки, обладающие чрезвычайно высоким потенциалом». Судя по имеющимся в открытом доступе сведениям, речь идет, как выразился Розенберг, о «чрезвычайно примечательных системах».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Кисляк: у Москвы много вариантов для ответа на действия США в отношении дипобъектов
ВЭФ-2017. День второй. Онлайн
СМИ назвали имя возможного нового госсекретаря США
Киев раскритиковал ФРГ за предложение отменить санкции против РФ
Кисляк рассказал о вариантах ответа США из-за дипсобственности
СМИ: число жертв урагана «Харви» в Техасе возросло до 70 человек
Трамп согласился временно повысить потолок госдолга США
СМИ: российских тяжелоатлетов не допустят до чемпионата мира
Спорт
Квалификация ЧМ: Англия стала ближе к России Сентябрьские отборочные игры определили еще пятерых финалистов ЧМ-2018
Авто
Француженке вернули пролежавший 38 лет в болоте «Пежо» (фото) Засуха помогла полицейским обнаружить украденный без малого четыре десятка лет назад автомобиль
Hi-Tech
Мошенники атакуют пользователей MasterCard Пользователей пластиковых карт по всему миру предупреждают о новой волне мошенничества. Пока речь идет о картах платежной системы Mastercard
Кино
Павел Прилучный поддержал супругу на съемках сериала Агата Муцениеце играет одну из главных ролей в новом остросюжетном детективе
Недвижимость
В Петербурге падает спрос на дешевое жилье
Керамика, графика и винтаж: дом дизайнера в Австралии
Спрос на квартиры в аренду достиг пятилетнего максимума
Военным пенсионерам Украины дадут жилье в Крыму
Леди
В моду вошли «сломанные» каблуки Чтобы не растеряться в магазине, внимательно изучи самые актуальные обувные тренды с показов сезона Осень-Зима 2017
Дети
Маленькая красавица-дочь Екатерины Климовой умилила соцсети Артистка опубликовала редкий снимок девочки.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь