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11:58 (мск), источник: Комсомольская правда

Джордж и Амаль Клуни признались, что у них больше не будет детей

Супруги дали первое совместное интервью после рождения близнецов.

Источник: Комсомольская правда

Джордж и Амаль Клуни дали первое совместное интервью после рождения близнецов Эллы и Александра. Супруги рассказали о том, как они вживаются в роль родителей новорожденных, и какие строят планы на будущее. По словам Джорджа, они с Амаль были очень удивлены, когда узнали, что у них будут двойняшки.

— Врач во время УЗИ сказал: «Есть один ребенок». Я ответил: «Отлично». И вдруг доктор добавил: «А еще есть второй ребенок». Мы с Амаль сидели и просто смотрели на листы бумаги, которые нам дали, и думали, что тут какая-то ошибка, — рассказал актер в интервью журналу The Hollywood Reporter.

Стать отцом близнецов в 56 лет — для Джорджа это оказалось полным сюрпризом. Зато теперь актер признается, что научился почти профессионально менять подгузники.

— Мы с женой очень беспокойные, и Амаль даже больше, чем я, но я отлично справляюсь со сменой подгузников. Никогда не думал, что преуспею в этом деле, — пошутил Клуни. — Теперь мой дом наполнен теплыми звуками плачущих детей. Надо видеть лица моих друзей, наблюдающих за тем, как я меняю подгузник. Они смеются надо мной. Я столько лет называл их дерьмом, поэтому сейчас заслужил все это.

Кстати, в свое время близкий друг артиста, бизнесмен Рэнди Гербер, муж супермодели Синди Кроуфорд, заявил, что не представляет себе Джорджа, меняющего памперсы. Зато теперь Рэнди наверняка удивляется тому, каким примерным семьянином стал его приятель.

Джордж и Амаль признались, что расширять свое семейство в дальнейшем не планируют. По мнению супругов, двое детей для них — более чем достаточно.

— Мне 39 лет, уже поздно, — считает Амаль.

Джордж также вспомнил тот момент, когда он сделал будущей жене предложение. Амаль далеко не сразу решилась ответить «да», и Клуни простоял на одном колене добрых 20 минут, прежде, чем она дала свое согласие.

— Каждый день своей жизни я ощущаю себя счастливчиком. Мне везло в карьере. И вершиной везения стала встреча с идеальной спутницей, — признается он. — Не все в жизни происходит по вашему графику, но однажды вы встречаете человека, с которым всегда должны были быть рядом. Вот так я чувствую себя сейчас и уверен, что Амаль чувствует то же самое,

Напомним, Джордж и Амаль Клуни стали родителями три месяца назад — 6 июня у супругов родились близнецы Элла и Александр. На днях супруги приехали на Венецианский кинофестиваль, чтобы представить новый фильм «Субурбекон» — Клуни выступил в этой картине как режиссер и сценарист. Главные роли в фильме исполнили Мэтт Дэймон и Джулианна Мур. На красной дорожке Амаль выглядела потрясающе стройной — как будто и не рожала вовсе. Как признался Клуни в одном из интервью, его жена много времени проводит в тренажерном зале. «У нее фигура олимпийской чемпионки», — с гордостью подчеркнул артист.

К слову, поездка в Венецию стала для пары особенно романтичной, ведь в этом городе они поженились ровно три года назад. Джордж и Амаль сыграли роскошную свадьбу 27 сентября, так что этот вояж стал для них практически путешествием на годовщину бракосочетания.

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