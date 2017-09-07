Солнце ненадолго озарит Хабаровский край в четверг

В Хабаровском крае в четверг, 7 сентября, вновь появится солнце. Дневные температуры немного повысятся, но не везде: в отдельных населённых пунктах пройдут дожди, местами сильные. Ветер там тоже будет дуть с большой скоростью.

В Хабаровске дневная температура поднимется до 22−24°C. Осадков не ожидается. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В Комсомольске-на-Амуре дневная температура повысится до 23−25°C. Без осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.

В Николаевске-на-Амуре дневная температура останется на отметке 20−22°C. Существенных осадков не ожидается. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 8−13 м/с.

В Советской Гавани дневная температура поднимется до 22−24°С. Дождя не будет. Скорость южного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В Охотске дневная температура составит 14−16°C. Ожидается дождь, местами сильный. Скорость юго-восточного ветра прогнозируется на уровне 10−15 м/с.

В Вяземском дневная температура вырастет до 25−27°C. Без осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В Чегдомыне дневная температура опустится до 18−20°C. Дождя не будет. Скорость южного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В Аяне дневная температура понизится до 14−16°C. Пройдут небольшие осадки. Скорость юго-восточного ветра прогнозируется на уровне 15−20 м/с.

В Чумикане дневная температура окажется на отметке до 16−18°C. Существенных осадков не ожидается. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 15−20 м/с.

В Бикине дневная температура понизится до 24−26°C. Без дождя. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В селе имени Полины Осипенко дневная температура останется на отметке 21−23°C. Без осадков. Скорость южного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.