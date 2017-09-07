Солнце ненадолго озарит Хабаровский край в четверг
Станет теплее, однако в некоторых районах прольются сильные дожди.
Станет теплее, однако в некоторых районах прольются сильные дожди.
В Хабаровском крае в четверг, 7 сентября, вновь появится солнце. Дневные температуры немного повысятся, но не везде: в отдельных населённых пунктах пройдут дожди, местами сильные. Ветер там тоже будет дуть с большой скоростью.
В Хабаровске дневная температура поднимется до 22−24°C. Осадков не ожидается. Скорость
В
В
В Советской Гавани дневная температура поднимется до 22−24°С. Дождя не будет. Скорость южного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.
В Охотске дневная температура составит 14−16°C. Ожидается дождь, местами сильный. Скорость
В Вяземском дневная температура вырастет до 25−27°C. Без осадков. Скорость
В Чегдомыне дневная температура опустится до 18−20°C. Дождя не будет. Скорость южного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.
В Аяне дневная температура понизится до 14−16°C. Пройдут небольшие осадки. Скорость
В Чумикане дневная температура окажется на отметке до 16−18°C. Существенных осадков не ожидается. Скорость
В Бикине дневная температура понизится до 24−26°C. Без дождя. Скорость
В селе имени Полины Осипенко дневная температура останется на отметке 21−23°C. Без осадков. Скорость южного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.
В Троицком дневная температура уменьшится до 23−25°C. Осадков не ожидается. Скорость