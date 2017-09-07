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03:40 (мск), источник: Вести Приморье

На выходных в Приморье будет тепло и без осадков

В ближайшие выходные дни синоптическую обстановку в Приморье будет определять гребень антициклона.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +17° 100% 758 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Вести Приморье

Жителей и гостей края ждет теплая и без осадков погода. При антициклональной малооблачной погоде увеличится как ночное выхолаживание, так и дневной прогрев воздуха. Ночные температуры в пределах +10…+16 °С, в горных районах до +2…+9 °С, днем воздух будет прогреваться до +20…+30 °С.

Во Владивостоке в субботу, 9 сентября, небольшая облачность, без осадков. Ветер северный умеренный до сильного. Температура воздуха ночью +12…+14 °С, днем +20…+22 °С, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

В воскресенье, 10 сентября, в городе переменная облачность, без осадков. Ветер сменит направление на южное. Температурные значения повысятся на пару градусов, ночью +14…+16 °С, днем +22…+24 °С.

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