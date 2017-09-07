На выходных в Приморье будет тепло и без осадков

Жителей и гостей края ждет теплая и без осадков погода. При антициклональной малооблачной погоде увеличится как ночное выхолаживание, так и дневной прогрев воздуха. Ночные температуры в пределах +10…+16 °С, в горных районах до +2…+9 °С, днем воздух будет прогреваться до +20…+30 °С.