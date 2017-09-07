Гарик Сукачев зачекинился во Владивостоке вместе с Сергеем Шнуровым

Владивосток, 7 сентября, PrimaMedia.

Известный российский певец Гарик Сукачев засвидетельствовал свой визит во Владивосток в соцсетях: артист поделился совместным снимком с лидером группировки «Ленинград» Сергеем Шнуровым в своем Instagram, сообщает ИА PrimaMedia. Здесь артист должен выступить на одном из VIP-концертов для гостей ВЭФ.

В столице Приморья Сукачев находится минимум два дня, о чем говорят подписи к фото. В городе он не был давно — в 2013 году запланированный концерт сорвался из-за самочувствия певца.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BYs7aYWjxnM/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Кто эти люди 05.09.2017</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Гарик Сукачев (@igorsukachev) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-06T13:55:26+00:00">Сен 6 2017 в 6:55 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Похожим снимком поделился и Шнуров.

Видимо, не многие его подписчики узнали Гарика Сукачева — в комментариях люди спрашивают, с кем он. На что Шнуров пошутил «С Лагутенко».

Также Сукачев выложил видео со смотровой площадки у фуникулера с видом на Золотой мост. На фоне слышно, как он говорит «Народ-то в курточках ходит».

Пока фронтмен «Неприкасаемых» гуляет по городу, Сергей Шнуров заглянул в местный спортзал — фото с музыкантом выложил тренер школы кросс-фита.

Другие артисты, «выписанные» генеральными партнерами форума для гостей, тоже начали выходить из тени и делиться снимками с привязкой к Владивостоку. Например, британская певица Софи Эллис-Бекстор, которая еще недавно находилась в Южной Корее, выложила снимок, сделанный перед концертом:

Наиболее скрытными остаются родные приморцам «Мумий Тролль»: об их причастности к ВЭФ можно судить только по Instagram Stories:

Из всех ожидаемых артистов никак не отметила свое присутствие во Владивостоке через соцсети только Светлана Лобода, чей представитель изначально подтвердил, что она приедет на ВЭФ.

Ранее PrimaMedia сообщало, что 6 сентября на владивостокском стадионе «Динамо» в ресторане-шатре состоится закрытая вечеринка в рамках Восточного экономического форума, на которой выступят «Ленинград» и Софи Эллис-Бекстор. Источник агентства рассказал, что место за столиком на этом мероприятии стоит 200 тысяч рублей. Концерты группы «Мумий Тролль» и украинской Светланы Лободы пройдут в клубе Selfie и тоже только для специально приглашенных. Где выступает Сукачев — неизвестно.