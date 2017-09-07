Гарик Сукачев зачекинился во Владивостоке вместе с Сергеем Шнуровым
Артисты приехали выступить на
Артисты приехали выступить на
Владивосток, 7 сентября, PrimaMedia.
Известный российский певец Гарик Сукачев засвидетельствовал свой визит во Владивосток в соцсетях: артист поделился совместным снимком с лидером группировки «Ленинград» Сергеем Шнуровым в своем Instagram, сообщает ИА PrimaMedia. Здесь артист должен выступить на одном из
В столице Приморья Сукачев находится минимум два дня, о чем говорят подписи к фото. В городе он не был давно — в 2013 году запланированный концерт сорвался
Похожим снимком поделился и Шнуров.
Видимо, не многие его подписчики узнали Гарика Сукачева — в комментариях люди спрашивают, с кем он. На что Шнуров пошутил «С Лагутенко».
Также Сукачев выложил видео со смотровой площадки у фуникулера с видом на Золотой мост. На фоне слышно, как он говорит «Народ-то в курточках ходит».
Пока фронтмен «Неприкасаемых» гуляет по городу, Сергей Шнуров заглянул в местный спортзал — фото с музыкантом выложил тренер школы
Другие артисты, «выписанные» генеральными партнерами форума для гостей, тоже начали выходить из тени и делиться снимками с привязкой к Владивостоку. Например, британская певица Софи
Наиболее скрытными остаются родные приморцам «Мумий Тролль»: об их причастности к ВЭФ можно судить только по Instagram Stories:
Из всех ожидаемых артистов никак не отметила свое присутствие во Владивостоке через соцсети только Светлана Лобода, чей представитель изначально подтвердил, что она приедет на ВЭФ.
Ранее PrimaMedia сообщало, что 6 сентября на владивостокском стадионе «Динамо» в