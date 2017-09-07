Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Антонов и Теффт поставили точку в дипломатическом скандале РФ-США
Как я удаляла полипы эндометрия: личный опыт
«Началось»: миллиардер из США о словах Путина о властелине мира
Путин ответил на намерения США поставить летальное оружие Киеву
Путин ответил на планы Кадырова выступить против позиции России
«Афганский капкан» Что скрывают США под новой военной стратегией?
СМИ: отец ивантеевского стрелка удивил реакцией на поступок сына
СМИ: Госдеп США не хочет ответных мер от России
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
Кабаева подчеркнула фигуру белым платьем с декольте - СМИ
СМИ о том, как ход Путина изменил речь Порошенко
Из-за стычки между пассажиром и стюардессой экстренно сел самолет
ПФР ответил на новые данные о надбавке к пенсии
Названа главная причина смерти во время секса
Почему натуральное — не значит полезное
Новые правила в розничной торговле вызвали тревогу у населения
"Леша, не обижайся": прослушка Сечина и Улюкаева
Фоторепортажи
14День знаний в российских школах
12Сильнейший природный пожар в истории Лос-Анджелеса
03:48 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Гарик Сукачев зачекинился во Владивостоке вместе с Сергеем Шнуровым

Артисты приехали выступить на VIP-вечеринке для гостей ВЭФ.

Владивосток, 7 сентября, PrimaMedia.

Известный российский певец Гарик Сукачев засвидетельствовал свой визит во Владивосток в соцсетях: артист поделился совместным снимком с лидером группировки «Ленинград» Сергеем Шнуровым в своем Instagram, сообщает ИА PrimaMedia. Здесь артист должен выступить на одном из VIP-концертов для гостей ВЭФ.

В столице Приморья Сукачев находится минимум два дня, о чем говорят подписи к фото. В городе он не был давно — в 2013 году запланированный концерт сорвался из-за самочувствия певца.

Во время загрузки произошла ошибка.

Похожим снимком поделился и Шнуров.

Видимо, не многие его подписчики узнали Гарика Сукачева — в комментариях люди спрашивают, с кем он. На что Шнуров пошутил «С Лагутенко».

Также Сукачев выложил видео со смотровой площадки у фуникулера с видом на Золотой мост. На фоне слышно, как он говорит «Народ-то в курточках ходит».

Пока фронтмен «Неприкасаемых» гуляет по городу, Сергей Шнуров заглянул в местный спортзал — фото с музыкантом выложил тренер школы кросс-фита.

Другие артисты, «выписанные» генеральными партнерами форума для гостей, тоже начали выходить из тени и делиться снимками с привязкой к Владивостоку. Например, британская певица Софи Эллис-Бекстор, которая еще недавно находилась в Южной Корее, выложила снимок, сделанный перед концертом:

Наиболее скрытными остаются родные приморцам «Мумий Тролль»: об их причастности к ВЭФ можно судить только по Instagram Stories:

Из всех ожидаемых артистов никак не отметила свое присутствие во Владивостоке через соцсети только Светлана Лобода, чей представитель изначально подтвердил, что она приедет на ВЭФ.

Ранее PrimaMedia сообщало, что 6 сентября на владивостокском стадионе «Динамо» в ресторане-шатре состоится закрытая вечеринка в рамках Восточного экономического форума, на которой выступят «Ленинград» и Софи Эллис-Бекстор. Источник агентства рассказал, что место за столиком на этом мероприятии стоит 200 тысяч рублей. Концерты группы «Мумий Тролль» и украинской Светланы Лободы пройдут в клубе Selfie и тоже только для специально приглашенных. Где выступает Сукачев — неизвестно.

Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 ФСО ищет источник слухов про отмену аккредитации главы Минвостокразвития на ВЭФ
Оператор парома из КНДР задолжал терминалу более 1,5 млн рублей - Морвокзал Владивостока
СМИ назвали имя возможного нового госсекретаря США
Киев раскритиковал ФРГ за предложение отменить санкции против РФ
Кисляк рассказал о вариантах ответа США из-за дипсобственности
СМИ: число жертв урагана «Харви» в Техасе возросло до 70 человек
ЦРУ рассекретило часть документов о развитии военного флота СССР
Трамп согласился временно повысить потолок госдолга США
СМИ: российских тяжелоатлетов не допустят до чемпионата мира
Спорт
Квалификация ЧМ: Англия стала ближе к России Сентябрьские отборочные игры определили еще пятерых финалистов ЧМ-2018
Авто
Француженке вернули пролежавший 38 лет в болоте «Пежо» (фото) Засуха помогла полицейским обнаружить украденный без малого четыре десятка лет назад автомобиль
Hi-Tech
Мошенники атакуют пользователей MasterCard Пользователей пластиковых карт по всему миру предупреждают о новой волне мошенничества. Пока речь идет о картах платежной системы Mastercard
Кино
Павел Прилучный поддержал супругу на съемках сериала Агата Муцениеце играет одну из главных ролей в новом остросюжетном детективе
Недвижимость
Спрос на квартиры в аренду достиг пятилетнего максимума
Военным пенсионерам Украины дадут жилье в Крыму
Половину подмосковных дач нельзя продать даже со скидкой
Интерьер: маленький и стильный лофт в районе Аэропорт
Леди
В моду вошли «сломанные» каблуки Чтобы не растеряться в магазине, внимательно изучи самые актуальные обувные тренды с показов сезона Осень-Зима 2017
Дети
Маленькая красавица-дочь Екатерины Климовой умилила соцсети Артистка опубликовала редкий снимок девочки.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь