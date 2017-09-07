Музыкальный фестиваль «Звёзды на Байкале» проходит в Иркутске
XII международный музыкальный фестиваль «Звёзды на Байкале» открылся в Иркутске 6 сентября 2017 года выступлением академического симфонического оркестра
XII международный музыкальный фестиваль «Звёзды на Байкале» открылся в Иркутске 6 сентября 2017 года выступлением академического симфонического оркестра
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Председатель ЗС Иркутской области Сергей Брилка в преддверии открытия «Звезд на Байкале» сказал, что фестиваль в дни его проведения делает жизнь его гостей ярче, светлее и насыщеннее. «Сибиряки получают уникальную возможность увидеть и услышать всемирно известных деятелей культуры из России и других стран, — отметил он. Спикер ЗС поблагодарил организатора и вдохновителя фестиваля, выдающегося музыканта и общественного деятеля Дениса Мацуева за то, что тот остается настоящим сибиряком и признанным пропагандистом своей малой родины, а также за традиционные благотворительные мероприятия, которые проходят в рамках фестиваля.