Ещё одна остановка появится у электрички № 6117 Иркутск-Пассажирский — Черемхово

Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги, из-за этого изменится расписание электропоезда. Актуальную информацию о движении поездов можно получить на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».
Ежедневно (кроме субботы) пригородный поезд № 6117 будет отправляться со ст. Иркутск-Пассажирский в 16:47. В пути следования он сделает остановки: Военный Городок 16:53—16:54, Иркутск-Сортировочный 17:00—17:01, Заводская 17:04—17:05, Батарейная 17:11:30—17:12:30, Мегет — 17:18:30—17:19:30, Суховская 17:30:30—17:31:30, Южная 17:34:30—17:35:30, Ангарск 17:39:30—17:40:30, Китой 17:46:30—17:47:30, Тельма 17:57:30—17:58, Усолье Сибирское 18:06—18:07, Зеленый Городок 18:11—18:12, Мальтинка 18:16—18:16:30, Мальта 18:21:30—18:22:30, Белая 18:29—18:30, Половина 18:44—18:45, Касьяновка 18:56—18:57, Гришево 19:04—19:05. На ст. Черемхово поезд будет прибывать в 19:15.
По субботам поезд № 6117 будет отправляться со ст. Иркутск-Пассажирский в 16:27. В пути следования поезд сделает остановки: Военный Городок 16:33—16:34, Иркутск-Сортировочный 16:40—16:41, Заводская 16:44—16:45, Батарейная 16:51:30—16:52:30, Мегет — 16:58:30—16:59:30, Суховская 17:10:30—17:11:30, Южная 17:14:30—17:15:30, Ангарск 17:19:30—17:20:30, Китой 17:26:30—17:27:30, Тельма 17:37:30—17:38, Усолье Сибирское 17:46—17:47, Зеленый Городок 17:51—17:52, Мальтинка 17:56—17:56:30, Мальта 18:01:30—18:22:30, Белая 18:29—18:30, Половина 18:44—18:45, Касьяновка 18:56—18:57, Гришево 19:04—19:05. На ст. Черемхово поезд будет прибывать в 19:15. Время указано местное.