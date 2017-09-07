Ещё одна остановка появится у электрички № 6117 Иркутск-Пассажирский — Черемхово

Источник: Агентство «Москва»

Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги, из-за этого изменится расписание электропоезда. Актуальную информацию о движении поездов можно получить на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

Ежедневно (кроме субботы) пригородный поезд № 6117 будет отправляться со ст. Иркутск-Пассажирский в 16:47. В пути следования он сделает остановки: Военный Городок 16:53—16:54 , Иркутск-Сортировочный 17:00—17:01 , Заводская 17:04—17:05 , Батарейная 17: 11:30—17:12 :30, Мегет — 17: 18:30—17:19 :30, Суховская 17: 30:30—17:31 :30, Южная 17: 34:30—17:35 :30, Ангарск 17: 39:30—17:40 :30, Китой 17: 46:30—17:47 :30, Тельма 17: 57:30—17:58 , Усолье Сибирское 18:06—18:07 , Зеленый Городок 18:11—18:12 , Мальтинка 18:16—18:16 :30, Мальта 18: 21:30—18:22 :30, Белая 18:29—18:30 , Половина 18:44—18:45 , Касьяновка 18:56—18:57 , Гришево 19:04—19:05 . На ст. Черемхово поезд будет прибывать в 19:15.