В школе новосибирского райцентра открыли спортзал для занятий самбо

Источник: "Российская газета"

Как рассказал председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив, впервые за парты в школах Сузунского района сели более 450 ребятишек — на пятьдесят учеников больше, чем в прошлом году. Пожалуй, самым внушительным получился отряд первоклашек в сузунской школе № 1 — здесь на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, учеников поздравили Андрей Шимкив и депутат заксобрания Евгений Покровский.

К началу учебного года при поддержке депутатов Законодательного собрания по 13-му избирательному округу Андрея Шимкива и Евгения Покровского в школе сделали ремонт, установили новые окна. Но самое заметное новшество — специализированный зал, полностью оборудованный для занятий самбо, национальным российским видом спорта. Зал также появился не без помощи региональных парламентариев, а также при активном участии местного бизнеса и Новосибирской региональной федерации самбо.

Первоклассники пока разучивают базовые движения борьбы, отрабатывают кувырки, учатся безопасно падать — не лишний навык в условиях сибирской зимы с ее гололедом. Спортсмены уже демонстрируют первые успехи — несколько занятий здесь успели провести еще до начала учебного года, и теперь есть, чем удивить родителей и других гостей на линейке. Для показательных выступлений первоклашек и уже опытных самбистов Новосибирской области прямо в школьном дворе смонтировали яркий борцовский ковер.

— Эта школа мне уже как родная, я больше пятнадцати лет первого сентября приезжаю в Сузунский район. Заметна положительная динамика развития образовательной системы, есть очень интересные нововведения, — отметил Андрей Шимкив. — Что касается самбо, то надеюсь, что через несколько лет сузунские ребятишки начнут занимать призовые места на уровне России, на международных соревнованиях. А когда-нибудь, возможно, мы увидим их на олимпийских пьедесталах.

По словам главы заксобрания, в этом году в областном бюджете появится соответствующая строка, и регион продолжит развивать проект по продвижению самбо, в том числе в сельских школах. А в Сузунском районе, как отметил Андрей Шимкив, в следующем году появится современный дворец спорта — подготовительные работы уже начались.

Во время рабочей поездки по Сузунскому району председатель областного заксобрания побывал и в школе села Ключики, где был сделан серьезный ремонт. Еще прошлой зимой учителя и дети здесь буквально замерзали — система отопления была в критическом состоянии. За лето удалось ее полностью модернизировать, а также заменить деревянные рамы на пластиковые в рамках программы «Школьное окно», которая финансируется из регионального бюджета. Также в Ключиках отремонтировали детский сад и построили дорогу с асфальтовым покрытием.

— В планах следующего года — ремонт еще одной из главных дорог села. Мы видим, что новая дорога — это совсем другой уровень жизни, — подчеркнул Андрей Шимкив. — Хочу отметить заслуги главы местного сельсовета Александра Пронькина и руководителя ЗАО имени Кирова Василия Малышева, которые долго и упорно добивались этого строительства. Они живут здесь и как нельзя лучше понимают, что нужно для развития села. Поддерживать и продвигать инициативы профессионалов на местах — одна из основных наших задач, и когда нам удается объединить усилия, любые проблемы решаемы.

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