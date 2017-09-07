В Новосибирске семья отметила 70-летие совместной жизни
Двое детей, трое внуков, четверо правнуков. Супруги из Новосибирска отмечают благодатную свадьбу. Сколько прожили, и кто их поздравляет сегодня?
Двое детей, трое внуков, четверо правнуков. Супруги из Новосибирска отмечают благодатную свадьбу. Сколько прожили, и кто их поздравляет сегодня?
Как в кино: он ей — Нинушка, она ему — Митюнюшка. Аюговы вместе 70 лет. Сегодня она хлопочет на кухне, он — поет.
Как ни петь благодатная свадьба. Поздравляют дети, внуки. Познакомились в школе, вспоминают «молодожены». Встретились после войны.
Надежда Соколова, дочь Аюговых: «И вот они случайно шли, зимой, мимо друг друга, все закутанные, а потом раз — посмотрели —
Екатерина и Илья живут по соседству, на Плющихе, только планируют стать мужем и женой. История любви похожа — первый взгляд, знакомство в школе.
Рецепт семейного счастья от юбиляров всё делать вместе, друг к другу без грубых слов. Главе семьи скоро 97. Дожить хочет до ста.
Дмитрий Аюгов, житель микрорайона «Плющихинский»: «Договор не заключишь ни с кем, чтобы долго прожить. Ничего не поделаешь — тут какая судьба будет, так что…».
Лишь бы — с супругой.. Рука об руку. Как все эти 70 лет.