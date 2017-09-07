В Новосибирске семья отметила 70-летие совместной жизни

Источник: Вести - Новосибирск

Как в кино: он ей — Нинушка, она ему — Митюнюшка. Аюговы вместе 70 лет. Сегодня она хлопочет на кухне, он — поет.

Как ни петь благодатная свадьба. Поздравляют дети, внуки. Познакомились в школе, вспоминают «молодожены». Встретились после войны.

Надежда Соколова, дочь Аюговых: «И вот они случайно шли, зимой, мимо друг друга, все закутанные, а потом раз — посмотрели — где-то видели, оглянулись — узнали друг друга. И все».

Екатерина и Илья живут по соседству, на Плющихе, только планируют стать мужем и женой. История любви похожа — первый взгляд, знакомство в школе.

Рецепт семейного счастья от юбиляров всё делать вместе, друг к другу без грубых слов. Главе семьи скоро 97. Дожить хочет до ста.

Дмитрий Аюгов, житель микрорайона «Плющихинский»: «Договор не заключишь ни с кем, чтобы долго прожить. Ничего не поделаешь — тут какая судьба будет, так что…».