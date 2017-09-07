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04:27 (мск), источник: Baikal-info.ru

Роддом в Усолье-Сибирском запустят после капремонта до конца октября 2018 года

Запустить в эксплуатацию родильный дом в Усолье-Сибирском после капитального ремонта планируется до 30 октября 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области по итогам рабочей поездки в город губернатора региона Сергея Левченко 6 сентября 2017 года. Он заметил, что в следующем году также планируется приобрести новую медицинскую мебель для роддома. Губернатор напомнил, что в Усолье-Сибирском также приступили к ремонту детской больницы, который будет продолжен в 2018 году и завершен в 2019 году. «Все это поможет повысить качество медпомощи для жителей города и района», — подчеркнул Сергей Левченко.

«Для решения проблем Усольского родильного дома в системе здравоохранения города и района в 2016 году проведена организационная реформа всей системы организации медпомощи. Только путем присоединения к Усольской городской больнице родильного дома, станции скорой медицинской помощи, городской детской больницы мы смогли сохранить второй уровень оказания медпомощи, — напомнил Сергей Левченко. — Это позволило повысить заработную плату медперсоналу учреждения и выделить средства на капитальный ремонт, высвободить помещения, ранее занимаемые второстепенными службами, теперь там открыты дополнительные медицинские подразделения, так необходимые жителям города и района».

Как напомнил министр здравоохранения региона Олег Ярошенко, на капремонт родильного дома в Усолье-Сибирском из областного бюджета в 2017 году выделено более 101 млн рублей. Он отметил, что в процессе работ в здании обнаружены скрытые дефекты, соответственно был откорректирован объем средств. Все работы разделили на два этапа.

Первый этап капремонта включает ремонт системы водоснабжения и канализации, отопления, электрооборудования и электроосвещения, замену лифта и пусконаладочные работы силового электрооборудования и электроосвещения, лифтового оборудования. В роддоме демонтированы старые и установлены новые дверные и оконные блоки, также проведены работы по усилению конструктивных элементов и простенков, ремонт фасада здания, кровли и отмостки. На эти цели из областного бюджета направлено более 47 млн рублей. Работы по контракту должны быть завершены до декабря 2017 года.

Второй этап будет проводиться в 2018 году, он включает замену системы вентиляции и отделочные работы. Ориентировочная стоимость работ 43 млн рублей, окончательная стоимость будет определена после завершения экспертизы.

Как уточнил Олег Ярошенко, в ноябре 2017 года в здании роддома должны организовать систему централизованного газоснабжения зданий стационаров «Усольской городской больницы» на сумму 53,2 млн рублей. Подрядчик проложит наружные и внутренние сети газоснабжения, установит автономные источники газоснабжения — кислородный концентратор, компрессор сжатого воздуха и вакуумную станцию. В операционных, палатах интенсивной терапии и реанимации появятся медицинские консоли, которые способствуют быстрой, безопасной и экономной работе с источниками сжатых газов и вакуума, а также позволяют наилучшим образом организовать работу медицинского персонала. Новый источник кислорода — французская кислородная станция — аналогичная есть в городском перинатальном центре Иркутска.

Напомним, в конце 2015 года возникла проблема перевода роддома Усолья-Сибирского со второго уровня оказания медпомощи на первый из-за того, что, в частности, там не могли по ряду причин оказывать помощь пациенткам с осложнениями, и из-за отсутствия отделения для необследованных женщин. Оставить роддом на прежнем уровне акушерско-гинекологической помощи можно было только после капремонта и устранения всех нарушений.

Регион решил закрыть роддом на полный капремонт. Чтобы усольчанки на это время могли рожать в роддоме второго уровня, в гинекологическом отделении в 2016 году прошёл выборочный капремонт на 12 млн рублей. С 1 января 2017 года отделение принимает пациенток. Сейчас в структуру родильного дома входят женская консультация, гинекологическое отделение на 30 коек, родовое отделение на 12 мест, отделение патологии беременных также на 12 человек, обсервационное отделение на 8 коек, отделение новорожденных на 12 ребятишек, отделение реанимации на 3 койки. Для оказания помощи женщинам и новорожденным работают круглосуточные клинико-диагностическая лаборатория и рентгенологическая служба, обеспечена доступность и своевременность консультативной помощи узкими специалистами. С 1 января 2017 года в Усольском родильном доме появилось на свет 504 новорожденных.

После окончания капремонта в роддоме планируется увеличить коечный фонд акушерского стационара до 58 коек, это позволит принимать не менее 1000−1300 родов в год, как и было в предыдущие годы. Реконструкция здания родильного дома предусмотрена с разделением потоков поступающих женщин с учетом их анамнеза на физиологическое и обсервационное отделения, начиная с приемного отделения. В отремонтированном роддоме смогут получать помощь жители Усолья-Сибирского, Усольского района и близлежащих территорий.

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