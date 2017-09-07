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08:50 (мск), источник: Baikal-info.ru

Жителей Приангарья просят сообщать о тех, кто крадет электроэнергию

С начала 2017 года сотрудники ОАО «ИЭСК» и «Иркутской энергосбытовой компании» в Иркутской области обнаружили 432 случая хищения.

Источник: Агентство «Москва»

Как сообщает 6 сентября пресс-служба Иркутской электросетевой компании, по подсчетам энергетиков, недобросовестные потребители нанесли сетевой компании ущерб, который превысил 16 млн рублей. Жителей области просят сообщать о преступлениях на объектах энергетики, а также о фактах незаконного потребления электроэнергии по телефонам доверия ИЭСК в Иркутске — (3952) 792−480 или в дежурную часть полиции по тел. 02 (для стационарных телефонов), 112 (для всех операторов).

Уже по итогам первого полугодия сетевой компании было компенсировано более 3 млн рублей по 149 актам бездоговорного потребления. По остальным случаям задолженность будет взыскиваться в судебном порядке с возложением на виновных лиц всех судебных расходов и наложением административного штрафа. Если сумма ущерба от воровства электроэнергии превысит 250 тыс. рублей, то, в соответствии с законодательством, возможно возбуждение уголовного дела. Сейчас сотрудники энергокомпании ведут претензионно-исковую работу по всем фактам бездоговорного и безучетного энергопотребления.

В зоне ответственности филиала Северные электрические сети было выявлено 10 фактов бездоговорного потребления на сумму более 350 тыс. рублей, из них нарушители в двух случаях оплатили потребление на сумму 56 тыс. рублей. По северу области незаконных подключений больше в Братском районе — семь на сумму более 305 тыс. рублей.

В Западных электрических сетях выявлено 140 случаев бездоговорного потребления на 1,5 млн рублей — 54 незаконных подключения приходится на Куйтунский (более 660 тыс. рублей) и 37 подключений приходится на Тулунский район (более 350 тыс. рублей).

В Центральных электрических сетях выявлено 154 случая бездоговорного потребления на более чем 1,5 млн рублей — в Балаганском районе в результате рейдов обнаружены 37 незаконных подключений на почти полмиллиона рублей, в Усольском районе — 33 на 185 тыс. рублей.

В Южных электрических сетях по количеству случаев незаконного потребления лидируют Иркутск и Иркутский район — 35 (почти 4 млн рублей) и 4 (более 900 тыс. рублей) соответственно.

В зоне ответственности Восточных электрических сетей обнаружено 86 случаев бездоговорного потребления более чем на 7,5 млн рублей — 11 фактов безучетного потребления выявлено в Эхирит-Булагатском и 6 фактов — в Ольхонском районе (более 1 млн рублей).

По выявленным фактам незаконного потребления электроэнергии, к административной ответственности привлечено шесть потребителей (в 2016 г. — три потребителя), материалы по нескольким десяткам фактов находятся на рассмотрении в полиции.

ИЭСК напоминает жителям Иркутской области о недопустимости безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии. Действия мошенников способны вызвать технологические нарушения в работе электрооборудования, несут прямую угрозу жизни и здоровью потребителей, являются не просто банальным воровством, а переходят в разряд правонарушений, подрывающих энергетическую безопасность региона.

«Активная работа по выявлению случаев незаконного потребления электроэнергии дает положительные результаты и рано или поздно все незаконные потребители будут выявлены, и они заплатят больше, чем фактические потребили, исходя из методики начисления штрафов, — сказал генеральный директор “Иркутская электросетевая компания” Борис Каратаев. — Нарушитель не только компенсирует ущерб электросетевой компании, но и привлекается к уголовной или административной ответственности».

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