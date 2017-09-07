Хабаровские многоэтажки защитят от шума и пыли

— Шумозащитные экраны появятся здесь в связи с тем, что новая расширенная трасса практически прилегает к жилым домам. В некоторых местах расстояние между ними едва достигает пяти метров. Поэтому теперь жители живут в шуме и пыли, которая идет от непрерывного движения на дороге. На данный момент мы создали тендер, выбираем подрядчика, — прокомментировал ИА «Хабаровский край сегодня» исполняющий обязанности начальника городского управления дорог и внешнего благоустройства Виталий Колтанюк. Оценивается данный контракт в 9 221 937 рублей. Деньги планируется выделить из городского бюджета. Выигравший подрядчик должен будет завершить все работы до 20 октября этого года. — Это будут комбинированные экраны, которые представляют собой многослойные прозрачные панели. Они хорошо и отражают, и поглощают звук, в разы снижая уровень шума. При этом они не загораживают солнечный свет. Их высота зависит от интенсивности движения, чаще это от двух до шести метров, — дополнил Виталий Колтанюк. Кстати, опыт установки шумозащитных экранов в Хабаровске уже имеется. Подобные пластины стоят в районе Рабочего городка, напротив домов, находящихся рядом с железнодорожными путями, а также на одном из участков загородной трассы, где частные подворья также близко расположены к дороге. Раньше такие сооружения стояли и по улице Юности, однако, их пришлось демонтировать в связи с тем, что их разбили вандалы.



К слову, в городе есть несколько частных компаний и мастеров, которые готовы произвести и установить шумопоглощающие и шумоотражающие панели из полиметилметакрилата. — Не сказал бы, что спрос большой. Но случаи были. Чаще всего щиты заказывают владельцы частных домов и устанавливают их вместо обычных деревянных и железных заборов. Одна небольшая пластина стоит около 3000 рублей, — отмечает рабочий Руслан.