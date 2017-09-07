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05:05 (мск), источник: Newslab.ru

В красноярской филармонии «пропишется» дирижер из Финляндии

Красноярская краевая филармония рассказала о новом творческом сезоне, который стартует 8 сентября.

Красноярская краевая филармония рассказала о новом творческом сезоне. 8 сентября его откроет народно-симфонический концерт, который объединит 176 музыкантов из симфонического и русского оркестров, они исполнят премьеру — «Хакасскую рапсодию для двух оркестров» композитора Михаила Крутика. 9 сентября солистом концерта выступит лирический баритон Василий Ладюк (Москва).

Главный дирижер Красноярского академического симфонического оркестра Владимир Ланде объявил о том, что у оркестра появится постоянный приглашенный дирижер — Саша Мякиля (Финляндия):

«Мы совместно с ним разрабатываем единую логику развития оркестра, чтобы в момент “передачи” дирижёрской палочки, у оркестра не было сбоев, чтобы продолжалась верная линия». Саша Мякиля примет участие в концерте 8 сентября.

В новом сезоне красноярская публика сможет увидеть звезд мировой величины: Дениса Мацуева, Николая Луганского, Вадима Репина, Василия Ладюка, Сергея Ванина (уникального альтового контртенора), Павла Милюкова. В ноябре, при поддержке Фонда Михаила Прохорова, в Красноярск приедет Российский национальный оркестр с концертом, посвященным памяти Евгения Евтушенко.

26 декабря в Красноярск впервые приедет всемирно известный дирижер Теодор Курентзис и Оркестр MusicAeterna — один из самых востребованных в мире коллективов в области аутентичного исполнительства, который также успешно работает и с музыкальным материалом XX века. В БКЗ они исполнят Симфонию № 7 (Ленинградскую) Дмитрия Шостаковича. Билеты уже в продаже.

В этом сезоне 25 лет исполняется Красноярскому филармоническому русскому оркестру им. А. Ю. Бардина, 30 лет — Свободному балету Валерия Терёшкина, свое 35-летие отметит Органный зал. Все юбилеи будут сопровождаться праздничными мероприятиями. Кроме того, филармония постарается делать как можно больше концертов для детей. Ее директор Юлия Кулакова отметила:

«Для самых маленьких обязательно продолжится работа “Бэби-филармонии”. В этом году мы планируем увеличить количество детских программ, в частности, категории 0+, чтобы к концу сезона 30% репертуара состояло из концертов для детей».

Также у филармонии появилась газета #Krasfil, которую публика сможет почитать перед концертами. Помогать с ее выпуском будут студенты-музыковеды и преподаватели Красноярского государственного института искусств. Таким образом филармония надеется создать условия для появления в городе музыкальных критиков.

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