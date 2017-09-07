Александр Семин подписал полноценный контракт с «Соколом»

Известный хоккеист Александр Семин продолжит карьеру в красноярском «Соколе». Спортсмен подписал полноценный контракт с «крылатыми» и дебютирует за свою новую команду в первом матче нового чемпионата ВХЛ. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Старт сезона у «Сокола» намечен на 9 сентября, когда красноярцы сыграют с «Южным Уралом» из Орска. Матч пройдет на льду спорткомплекса «Арена-Север» в Красноярске. Встреча вызвала интерес у болельщиков — по данным «Сокола», только за сутки было продано 500 билетов.

В начале сентября Семин подписал просмотровый контракт с красноярской командой, чтобы сыграть в товарищеском матче с «Ермаком» из Ангарска. В той игре звездный хоккеист отметился заброшенной шайбой и голевой передачей, а «Сокол» победил со счетом 4:2. До этого Семин больше месяца тренировался в составе команды.

Последним клубом прославленного игрока был магнитогорский «Металлург», с которым хоккеист выигрывал Кубок Гагарина. Спортсмен покинул команду в мае этого года после неудачного сезона. В августе стало известно, что Семин поступил в магистратуру Сибирского федерального университета, где будет учиться по направлению, связанному с металлургией.

Александр Семин родился 3 марта 1984 года в Красноярске. Свои первые шаги в хоккее он делал на базе ДЮСШ «Сокол», однако карьеру профессионала начинал в челябинском «Тракторе». Уже в 19 лет Семина вызвали в сборную России на чемпионат мира-2003, а спустя некоторое время он дебютировал в НХЛ. За свою карьеру хоккеист дважды выигрывал чемпионат мира (2008 и 2012 годов) и становился обладателем Кубка Гагарина.