Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Антонов и Теффт поставили точку в дипломатическом скандале РФ-США
Идеал красоты можно поменять за 15 минут
Губернатор Калифорнии ответил на закрытие генконсульства РФ в США
Назван регион РФ, где 70% мужчин до 35 лет умирают из-за пьянства
Новый украинский закон возмутил Венгрию
«Афганский капкан» Что скрывают США под новой военной стратегией?
СМИ: отец ивантеевского стрелка удивил реакцией на поступок сына
СМИ: Госдеп США не хочет ответных мер от России
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
Кабаева подчеркнула фигуру белым платьем с декольте - СМИ
"Очень тяжёлый период": Пелагея об одиночестве
Из-за стычки между пассажиром и стюардессой экстренно сел самолет
ПФР ответил на новые данные о надбавке к пенсии
Девятимесячную девочку отравил гомеопатический браслет
Идеал красоты можно поменять за 15 минут
Новые правила в розничной торговле вызвали тревогу у населения
"Леша, не обижайся": прослушка Сечина и Улюкаева
Фоторепортажи
11Солнечное затмение над США
12В пустыне Блэк-Рок завершился фестиваль Burning Man
05:06 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Александр Семин подписал полноценный контракт с «Соколом»

Именитый хоккеист дебютирует за «крылатых» в первом матче нового сезона.

Известный хоккеист Александр Семин продолжит карьеру в красноярском «Соколе». Спортсмен подписал полноценный контракт с «крылатыми» и дебютирует за свою новую команду в первом матче нового чемпионата ВХЛ. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Старт сезона у «Сокола» намечен на 9 сентября, когда красноярцы сыграют с «Южным Уралом» из Орска. Матч пройдет на льду спорткомплекса «Арена-Север» в Красноярске. Встреча вызвала интерес у болельщиков — по данным «Сокола», только за сутки было продано 500 билетов.

В начале сентября Семин подписал просмотровый контракт с красноярской командой, чтобы сыграть в товарищеском матче с «Ермаком» из Ангарска. В той игре звездный хоккеист отметился заброшенной шайбой и голевой передачей, а «Сокол» победил со счетом 4:2. До этого Семин больше месяца тренировался в составе команды.

Последним клубом прославленного игрока был магнитогорский «Металлург», с которым хоккеист выигрывал Кубок Гагарина. Спортсмен покинул команду в мае этого года после неудачного сезона. В августе стало известно, что Семин поступил в магистратуру Сибирского федерального университета, где будет учиться по направлению, связанному с металлургией.

Александр Семин родился 3 марта 1984 года в Красноярске. Свои первые шаги в хоккее он делал на базе ДЮСШ «Сокол», однако карьеру профессионала начинал в челябинском «Тракторе». Уже в 19 лет Семина вызвали в сборную России на чемпионат мира-2003, а спустя некоторое время он дебютировал в НХЛ. За свою карьеру хоккеист дважды выигрывал чемпионат мира (2008 и 2012 годов) и становился обладателем Кубка Гагарина.

В 2012 году Александр Семин провел четыре матча за красноярский «Сокол». Все полученные от игр деньги он направил детской команде. Решение выступать за «Сокол» Александр объяснил желанием отдать должное клубу, в котором он делал первые шаги в хоккее. В четырех матчах Семин забросил две шайбы и дважды ассистировал партнерам.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Красноярская команда «Так-то» стала участником Высшей лиги КВН
СМИ назвали имя возможного нового госсекретаря США
Киев раскритиковал ФРГ за предложение отменить санкции против РФ
Кисляк рассказал о вариантах ответа США из-за дипсобственности
Минстрой намерен сократить срок отключения горячей воды в России
ЦРУ рассекретило часть документов о развитии военного флота СССР
В США подготовили указ о прекращении торговли с партнерами КНДР
СМИ: российских тяжелоатлетов не допустят до чемпионата мира
Спорт
Квалификация ЧМ: Англия стала ближе к России Сентябрьские отборочные игры определили еще пятерых финалистов ЧМ-2018
Авто
Француженке вернули пролежавший 38 лет в болоте «Пежо» (фото) Засуха помогла полицейским обнаружить украденный без малого четыре десятка лет назад автомобиль
Hi-Tech
Мошенники атакуют пользователей MasterCard Пользователей пластиковых карт по всему миру предупреждают о новой волне мошенничества. Пока речь идет о картах платежной системы Mastercard
Кино
Павел Прилучный поддержал супругу на съемках сериала Агата Муцениеце играет одну из главных ролей в новом остросюжетном детективе
Недвижимость
Стало известно, сколько петербуржцы задолжали за капремонт
Пенсионеров обяжут нотариально удостоверять сделки по квартире
Интерьер: маленький и стильный лофт в районе Аэропорт
В России выпустят облигации под договоры долевого участия
Леди
В моду вошли «сломанные» каблуки Чтобы не растеряться в магазине, внимательно изучи самые актуальные обувные тренды с показов сезона Осень-Зима 2017
Дети
Маленькая красавица-дочь Екатерины Климовой умилила соцсети Артистка опубликовала редкий снимок девочки.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь