Министр спорта России наградит хабаровчан золотыми значками ГТО

8 сентября в Хабаровск прибывает министр спорта РФ Павел Колобков, которого в Дальневосточной столице ожидает насыщенная программа, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



В рамках своего визита министр спорта России встретится со студентами и преподавателями Дальневосточной государственной академии физической культуры и наградит лучших спортсменов золотыми знаками комплекса ГТО.



Кроме того, в министр встретится с губернатором края Вячеславом Шпортом и обсудит вопрос о привлечении средств федерального бюджета на строительство спортивных объектов в Хабаровском крае. В частности речь идет о региональном центре развития спорта в Комсомольске и краевом дворце единоборств «Самбо» в Хабаровске.