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05:10 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Министр спорта России наградит хабаровчан золотыми значками ГТО

Павел Колобков встретится со студентами академии спорта и губернатором края.

8 сентября в Хабаровск прибывает министр спорта РФ Павел Колобков, которого в Дальневосточной столице ожидает насыщенная программа, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В рамках своего визита министр спорта России встретится со студентами и преподавателями Дальневосточной государственной академии физической культуры и наградит лучших спортсменов золотыми знаками комплекса ГТО.

Кроме того, в министр встретится с губернатором края Вячеславом Шпортом и обсудит вопрос о привлечении средств федерального бюджета на строительство спортивных объектов в Хабаровском крае. В частности речь идет о региональном центре развития спорта в Комсомольске и краевом дворце единоборств «Самбо» в Хабаровске.

Павел Колобков прибудет из Владивостока, где он принял участие в мероприятиях Восточного экономического форума.

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