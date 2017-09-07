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05:31 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярск привезли уникальные святыни из Греции и Иерусалима

Приложиться к ним можно будет с 10 сентября.

Уникальные святыни из Греции и Иерусалима вновь привезли в краевую столицу, сообщает красноярская епархия.

Пояс, шапочку и частицу мощей святого праведного Иоанна Русского в ковчеге в виде благословляющей руки и еще более десятка значимых святынь по благословению Митрополита Красноярского и Ачинского Пантелеимона 6 сентября доставили в Красноярск. Некоторые из реликвий впервые привезли в город.

Приложится к ним верующие смогут уже 10 сентября. В этот день храм будет открыт с 8 утра (штатное время работы — с 9.00 до 19.00). Отметим, что все святыни теперь всегда будет находиться в нижнем приделе Георгия Победоносца храма Новомучеников и исповедников Российских (ул. Академгородок, 50г).

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