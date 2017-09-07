Федеральный эксперт ОНФ прокатился по «убитым» дорогам Хабаровска

Источник: Восток Медиа

В дальневосточной столице федеральный эксперт Общероссийского народного фронта проинспектировал самые проблемные участки дорог. Он встретился с представителями администрации Хабаровска и узнал, почему улица Шеронова до сих пор разбита и как вообще финансируется ямочный ремонт, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Город посетил эксперт проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» Дмитрий Цопов в рамах поездки по России. Вместе с другими представителями Народного фронта он осмотрел асфальт на улице Шеронова в Центральном районе города. По дороге проходят трамвайные пути, и это затрудняет движение. Вдобавок к этому имеющихся полос часто бывает недостаточно для проезда в часы пик, и на улице образуются длинные пробки.

«Мы зафиксировали ряд проблем: здесь есть превышение рельсов, разрушение верхнего слоя покрытия. Мы отправляли запрос в органы местной власти по результатам нашей инспекции 2015 года, но ответ, к сожалению, не получили. Сейчас увидели, что никакая работа не велась», — отметил Дмитрий Цопов.

От администрации города объект посетил специалист отдела благоустройства Александр Васильев. Он объяснил, что Шеронова входит в план ремонта на 2018 год и что в этот срок её капитально приведут в порядок.

«Мерами содержания мы пытаемся реагировать, но эти ямы возникают постоянно. Улица Шеронова строилась много лет назад, для её ремонта требуются капитальные вложения. Улица на всём протяжении включена в план работы на 2018 год по программе “Безопасные и качественные дороги”, то есть будет полностью отремонтировано покрытие на всём её протяжении», — сообщил Александр Васильев.

По его словам, на ремонт уличной дорожной сети в этом году выделили 350 миллионов рублей, которые включают в себя федеральные суммы, деньги из местного и краевого бюджетов. Он также заметил, что своих средств муниципалитету катастрофически не хватает: в этом году на ямочный ремонт дали всего 112 миллионов рублей.