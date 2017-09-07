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05:38 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Из-за ВЭФ отменили ярмарку на центральной площади Владивостока

Горожане не смогут купить продукцию от местных производителей 9 и 10 сентября.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 7 сентября, PrimaMedia.

Продовольственная ярмарка на центральной площади Владивостока в ближайшие выходные, 9 и 10 сентября, работать не будет. Об этом сообщили в управлении экономики администрации города. Такое решение принято в связи с проведением в городе мероприятий в рамках ВЭФ, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

Напомним, что 7 сентября в 18.00 на центральной площади выступит культовая индийская фьюжн-группа Indian Ocean, а 8 сентября для гостей и жителей Приморья пройдет концерт Тихоокеанского Симфонического оркестра — на сцену выйдут 75 музыкантов. Вчера же для горожан выступил «Хор Турецкого».

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