Из-за ВЭФ отменили ярмарку на центральной площади Владивостока
Горожане не смогут купить продукцию от местных производителей 9 и 10 сентября.
Горожане не смогут купить продукцию от местных производителей 9 и 10 сентября.
Владивосток, 7 сентября, PrimaMedia.
Продовольственная ярмарка на центральной площади Владивостока в ближайшие выходные, 9 и 10 сентября, работать не будет. Об этом сообщили в управлении экономики администрации города. Такое решение принято в связи с проведением в городе мероприятий в рамках ВЭФ, сообщили ИА PrimaMedia в
Напомним, что 7 сентября в 18.00 на центральной площади выступит культовая индийская