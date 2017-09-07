Из-за ВЭФ отменили ярмарку на центральной площади Владивостока

Продовольственная ярмарка на центральной площади Владивостока в ближайшие выходные, 9 и 10 сентября, работать не будет. Об этом сообщили в управлении экономики администрации города. Такое решение принято в связи с проведением в городе мероприятий в рамках ВЭФ, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.