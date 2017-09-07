Центральные улицы Красноярска останутся без «ливневок»

Координатор общественного движения ФАР Егор Фролов выяснил, что ул. Карла Маркса сдадут в эксплуатацию без оборудованных «ливневок». Речь идет о большом участке от ул. Кирова до ул. Парижской Коммуны.

«Выяснился факт реального отсутствия трубы ливневой канализации протяженностью 100 метров по пр. Мира на участке от ул. Дзержинского, до ул. Диктатуры Пролетариата, которая по документам существует и на ее обслуживание выделяются средства. В то время, когда начали раскапывать этот участок, для врезки “ливневки” выяснилось, что трубы то нет», — написал Фролов на сайте ФАР.

По словам общественника, информацию об этом он получил от источника, «близкого к департаменту горхозяйства Красноярска». Теперь активист намерен обратиться в краевую прокуратуру.

Руководитель проекта ремонта рассказал журналистам, что на пр. Мира дорожникам придется прокладывать еще одну трубу. Строители проводили для этого дополнительные исследования.