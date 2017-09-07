Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Антонов и Теффт поставили точку в дипломатическом скандале РФ-США
Девятимесячную девочку отравил гомеопатический браслет
В Москве эвакуируют людей из торгового центра
Назван регион РФ, где 70% мужчин до 35 лет умирают из-за пьянства
Новый украинский закон возмутил Венгрию
Кто такие рохинджа?В понедельник в столице Чечни прошел массовый митинг в поддержку проживающих в Мьянме мусульман-рохинджа. Почему их притесняют и каковы истоки конфликта в Мьянме?
СМИ: отец ивантеевского стрелка удивил реакцией на поступок сына
СМИ: Госдеп США не хочет ответных мер от России
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
Кабаева подчеркнула фигуру белым платьем с декольте - СМИ
"Очень тяжёлый период": Пелагея об одиночестве
Из-за стычки между пассажиром и стюардессой экстренно сел самолет
ПФР ответил на новые данные о надбавке к пенсии
Названа главная причина смерти во время секса
Почему натуральное — не значит полезное
Новые правила в розничной торговле вызвали тревогу у населения
"Леша, не обижайся": прослушка Сечина и Улюкаева
Фоторепортажи
11Солнечное затмение над США
12В пустыне Блэк-Рок завершился фестиваль Burning Man
05:41 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Центральные улицы Красноярска останутся без «ливневок»

Некоторые участки дорог не собираются оборудовать ливневыми канализациями.

Координатор общественного движения ФАР Егор Фролов выяснил, что ул. Карла Маркса сдадут в эксплуатацию без оборудованных «ливневок». Речь идет о большом участке от ул. Кирова до ул. Парижской Коммуны.

«Выяснился факт реального отсутствия трубы ливневой канализации протяженностью 100 метров по пр. Мира на участке от ул. Дзержинского, до ул. Диктатуры Пролетариата, которая по документам существует и на ее обслуживание выделяются средства. В то время, когда начали раскапывать этот участок, для врезки “ливневки” выяснилось, что трубы то нет», — написал Фролов на сайте ФАР.

По словам общественника, информацию об этом он получил от источника, «близкого к департаменту горхозяйства Красноярска». Теперь активист намерен обратиться в краевую прокуратуру.

Руководитель проекта ремонта рассказал журналистам, что на пр. Мира дорожникам придется прокладывать еще одну трубу. Строители проводили для этого дополнительные исследования.

Кроме того, руководитель указал, что проектом предусмотрено строительство новой ливневой канализации на участке от ул. Кирова до ул. Диктатуры Пролетариата.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Красноярская команда «Так-то» стала участником Высшей лиги КВН
СМИ назвали имя возможного нового госсекретаря США
Киев раскритиковал ФРГ за предложение отменить санкции против РФ
Кисляк рассказал о вариантах ответа США из-за дипсобственности
Минстрой намерен сократить срок отключения горячей воды в России
ЦРУ рассекретило часть документов о развитии военного флота СССР
В США подготовили указ о прекращении торговли с партнерами КНДР
СМИ: российских тяжелоатлетов не допустят до чемпионата мира
Спорт
Квалификация ЧМ: Англия стала ближе к России Сентябрьские отборочные игры определили еще пятерых финалистов ЧМ-2018
Авто
Француженке вернули пролежавший 38 лет в болоте «Пежо» (фото) Засуха помогла полицейским обнаружить украденный без малого четыре десятка лет назад автомобиль
Hi-Tech
Мошенники атакуют пользователей MasterCard Пользователей пластиковых карт по всему миру предупреждают о новой волне мошенничества. Пока речь идет о картах платежной системы Mastercard
Кино
Павел Прилучный поддержал супругу на съемках сериала Агата Муцениеце играет одну из главных ролей в новом остросюжетном детективе
Недвижимость
Стало известно, сколько петербуржцы задолжали за капремонт
Пенсионеров обяжут нотариально удостоверять сделки по квартире
Интерьер: маленький и стильный лофт в районе Аэропорт
В России выпустят облигации под договоры долевого участия
Леди
В моду вошли «сломанные» каблуки Чтобы не растеряться в магазине, внимательно изучи самые актуальные обувные тренды с показов сезона Осень-Зима 2017
Дети
Маленькая красавица-дочь Екатерины Климовой умилила соцсети Артистка опубликовала редкий снимок девочки.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь