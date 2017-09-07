Васильева заявила о необходимости вернуть в школу психологов
После инцидента подмосковной Ивантеевке в школы нужно вернуть ставки психологов. Об этом заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева в рамках форума ВЭФ, передает «РИА Новости».
После инцидента подмосковной Ивантеевке в школы нужно вернуть ставки психологов. Об этом заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева в рамках форума ВЭФ, передает «РИА Новости».
По словам Васильевой, ситуация в школе № 1 в Ивантеевке, где подросток устроил стрельбу из пистолета, это «лишнее подтверждение тому», что в образовательные учреждения нужно вернуть психологов. По ее словам, это необходимо сделать «в кратчайшие сроки».
«Вернуть знание по медицинским картам в школу, мальчик, оказывается, нуждался в помощи. Это первое, чего у нас нет на сегодняшний день. И второе — серьезно задуматься о возвращении школьных психологов», — сказала Васильева.
Ученик 9 «А» класса Михаил П. 5 сентября устроил стрельбу в школе № 1 в Ивантеевке. Он опоздал на урок,
Школьники, услышавшие выстрелы, попытались спастись. Некоторые из них, выпрыгивая из окна, получили травмы. Учительница была госпитализирована с открытой
В отношении школьника было возбуждено дело по статье «хулиганство». Позднее СК дополнил обвинение статьей «покушение на убийство».