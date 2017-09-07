Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Антонов и Теффт поставили точку в дипломатическом скандале РФ-США
Идеал красоты можно поменять за 15 минут
Новые правила в розничной торговле вызвали тревогу у населения
Путин ответил на намерения США поставить летальное оружие Киеву
Путин ответил на планы Кадырова выступить против позиции России
Кто такие рохинджа?В понедельник в столице Чечни прошел массовый митинг в поддержку проживающих в Мьянме мусульман-рохинджа. Почему их притесняют и каковы истоки конфликта в Мьянме?
СМИ: отец ивантеевского стрелка удивил реакцией на поступок сына
СМИ: Госдеп США не хочет ответных мер от России
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
Кабаева подчеркнула фигуру белым платьем с декольте - СМИ
СМИ о том, как ход Путина изменил речь Порошенко
Из-за стычки между пассажиром и стюардессой экстренно сел самолет
ПФР ответил на новые данные о надбавке к пенсии
Ведущему «Пока все дома» может грозить тюремный срок – СМИ
Кобзон о Задорнове: Он умирает
Новые правила в розничной торговле вызвали тревогу у населения
"Леша, не обижайся": прослушка Сечина и Улюкаева
Фоторепортажи
14День знаний в российских школах
17Королевская катастрофа
06:53 (мск), источник: РБК

Васильева заявила о необходимости вернуть в школу психологов

После инцидента подмосковной Ивантеевке в школы нужно вернуть ставки психологов. Об этом заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева в рамках форума ВЭФ, передает «РИА Новости».

Источник: РИА "Новости"

По словам Васильевой, ситуация в школе № 1 в Ивантеевке, где подросток устроил стрельбу из пистолета, это «лишнее подтверждение тому», что в образовательные учреждения нужно вернуть психологов. По ее словам, это необходимо сделать «в кратчайшие сроки».

Читайте также
«Ивантеевскому стрелку» предъявили новое обвинение

«Вернуть знание по медицинским картам в школу, мальчик, оказывается, нуждался в помощи. Это первое, чего у нас нет на сегодняшний день. И второе — серьезно задуматься о возвращении школьных психологов», — сказала Васильева.

Ученик 9 «А» класса Михаил П. 5 сентября устроил стрельбу в школе № 1 в Ивантеевке. Он опоздал на урок, из-за чего у него возник конфликт с учителем, которая указала на его внешний вид. В какой-то момент подросток ударил преподавателя мясным топориком по голове, после чего несколько раз выстрелил в нее из травматического пистолета.

Школьники, услышавшие выстрелы, попытались спастись. Некоторые из них, выпрыгивая из окна, получили травмы. Учительница была госпитализирована с открытой черепно-мозговой травмой.

В отношении школьника было возбуждено дело по статье «хулиганство». Позднее СК дополнил обвинение статьей «покушение на убийство».

1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии1
Комментарии
1
Yana Pyankova
Похоже не только он один нуждается в психологической помощи. Те , кто выпрыгивал из окон , не меньшие диоты, это хорошо от делались ещё, а могли бы травму и...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Комментировать
 Юристы рассказали, что будет, если РФ подаст иск против США
Из расшифровки выяснилось, как Сечин окончил разговор с Улюкаевым
СМИ назвали имя возможного нового госсекретаря США
Киев раскритиковал ФРГ за предложение отменить санкции против РФ
Кисляк рассказал о вариантах ответа США из-за дипсобственности
Срок отключения горячей воды может быть сокращен до трех дней
ЦРУ рассекретило часть документов о развитии военного флота СССР
В США подготовили указ о прекращении торговли с партнерами КНДР
СМИ: российских тяжелоатлетов не допустят до чемпионата мира
Спорт
Квалификация ЧМ: Англия стала ближе к России Сентябрьские отборочные игры определили еще пятерых финалистов ЧМ-2018
Авто
Француженке вернули пролежавший 38 лет в болоте «Пежо» (фото) Засуха помогла полицейским обнаружить украденный без малого четыре десятка лет назад автомобиль
Hi-Tech
Мошенники атакуют пользователей MasterCard Пользователей пластиковых карт по всему миру предупреждают о новой волне мошенничества. Пока речь идет о картах платежной системы Mastercard
Кино
Павел Прилучный поддержал супругу на съемках сериала Агата Муцениеце играет одну из главных ролей в новом остросюжетном детективе
Недвижимость
В Петербурге падает спрос на дешевое жилье
Керамика, графика и винтаж: дом дизайнера в Австралии
Спрос на квартиры в аренду достиг пятилетнего максимума
Военным пенсионерам Украины дадут жилье в Крыму
Леди
В моду вошли «сломанные» каблуки Чтобы не растеряться в магазине, внимательно изучи самые актуальные обувные тренды с показов сезона Осень-Зима 2017
Дети
Маленькая красавица-дочь Екатерины Климовой умилила соцсети Артистка опубликовала редкий снимок девочки.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь