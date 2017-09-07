Васильева заявила о необходимости вернуть в школу психологов

Источник: РИА "Новости"

По словам Васильевой, ситуация в школе № 1 в Ивантеевке, где подросток устроил стрельбу из пистолета, это «лишнее подтверждение тому», что в образовательные учреждения нужно вернуть психологов. По ее словам, это необходимо сделать «в кратчайшие сроки».

«Вернуть знание по медицинским картам в школу, мальчик, оказывается, нуждался в помощи. Это первое, чего у нас нет на сегодняшний день. И второе — серьезно задуматься о возвращении школьных психологов», — сказала Васильева.

Ученик 9 «А» класса Михаил П. 5 сентября устроил стрельбу в школе № 1 в Ивантеевке. Он опоздал на урок, из-за чего у него возник конфликт с учителем, которая указала на его внешний вид. В какой-то момент подросток ударил преподавателя мясным топориком по голове, после чего несколько раз выстрелил в нее из травматического пистолета.

Школьники, услышавшие выстрелы, попытались спастись. Некоторые из них, выпрыгивая из окна, получили травмы. Учительница была госпитализирована с открытой черепно-мозговой травмой.