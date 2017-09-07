В Красноярске задержали водителя, возмутившего горожан агрессивной ездой
Полицейским поступило более 10 жалоб на одного и того же водителя.
Полицейским поступило более 10 жалоб на одного и того же водителя.
Сотрудники ГИБДД задержали водителя, возмутившего красноярцев агрессивной ездой в микрорайоне «Взлетка».
Как сообщают в
Полицейским не составило труда разыскать нарушителя и привлечь его к ответственности. В итоге за отсутствие страховки водитель заплатит 800 рублей, а за выезд на полосу встречного движения ему грозит штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.