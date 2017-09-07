В Красноярске задержали водителя, возмутившего горожан агрессивной ездой

Как сообщают в пресс-службе регионального ГИБДД, на данного водителя поступило более 10 жалоб. Один из водителей даже предоставил видео, на котором видно, как мужчина выезжает на встречную полосу, ведет себя агрессивно по отношению к другому автолюбителю и создает аварийную ситуацию.

Полицейским не составило труда разыскать нарушителя и привлечь его к ответственности. В итоге за отсутствие страховки водитель заплатит 800 рублей, а за выезд на полосу встречного движения ему грозит штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.