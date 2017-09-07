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06:10 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске задержали водителя, возмутившего горожан агрессивной ездой

Полицейским поступило более 10 жалоб на одного и того же водителя.

Источник: РИА "Новости"

Сотрудники ГИБДД задержали водителя, возмутившего красноярцев агрессивной ездой в микрорайоне «Взлетка».

Как сообщают в пресс-службе регионального ГИБДД, на данного водителя поступило более 10 жалоб. Один из водителей даже предоставил видео, на котором видно, как мужчина выезжает на встречную полосу, ведет себя агрессивно по отношению к другому автолюбителю и создает аварийную ситуацию.

Полицейским не составило труда разыскать нарушителя и привлечь его к ответственности. В итоге за отсутствие страховки водитель заплатит 800 рублей, а за выезд на полосу встречного движения ему грозит штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.

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