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06:19 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Уникальную рябину и новую мышь обнаружили ученые на Шантарских островах

Сотрудники «Заповедного Приамурья» впервые побывали практически на всех островах национального парка.

Директор ФГБУ «Заповедное Приамурье» Владимир Андронов рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» о новых открытиях на Шантарах и техническом оснащении островов для инспекторов, учёных и туристов.

 — Впечатлений от этой экспедиции, которая продолжалась три недели, масса, — говорит Владимир Андреевич. — Практически каждый остров скрывает что-то интересное и таит загадки.

В этот раз ученые обнаружили необычного вида рябину. Невысокий кустарник даёт очень обильный урожай, и ягоды становятся сладкими и сочными уже в августе, до того, как начинаются заморозки. — На острове Беличий мы нашли также красивейший водопад, о котором я никогда не слышал. Он расположен в укромном месте в окружении дремучих деревьев. Находясь там, ты ощущаешь себя в другом мире и вокруг такая красота, что не хочется уходить. Шиповник на островах тоже растёт необычный — с очень крупными и ароматными плодами. Я думаю, что на природе Шантар сказывается их изолированность, — уточняет учёный. — То есть, чем древнее острова, тем они больше уходят в самобытность. Образуются совершенно новые виды животных и растений. На это влияет климат, температура воды и воздуха. Кстати, магаданский учёный, доктор биологических наук Николай Докучаев считает, что на Шантарах уже образовался новый вид мышки-полёвки, которая встречается только здесь. Он так и хочет её назвать — шантарская полёвка. В этот полевой сезон Докучаев отловил несколько особей и сейчас их досконально изучает. Животный мир здесь уникальный. За время пребывания на островах учёные нашли места, где гарантированно можно увидеть скопление гренландских китов, где постоянно обитают косатки и киты полосатики.

На островах многие годы не могли обнаружить северных оленей, которых завезли сюда в прошлом веке. ИА «Хабаровский край сегодня» уже сообщало о недавнем случае появления этого животного на острове Феклистова. Однако, как оказалось, северный олень был не единственный. Группировка животных всё же сохранилась. Сотрудники национального парка не так давно видели ещё следы северных оленей, а совсем недавно нашли голову оленя, оставленную медведем уже на Большом Шантаре.

Для туристов, которые с каждым годом всё активнее стремятся посетить дикий уголок природы сотрудники «Заповедного Приамурья» обустроили этим летом пять стоянок. Размещены они на Большом Шантаре и острове Феклистова. Оборудовано место для костра, лежат под навесом сухие дрова, стоят столы и скамейки. Они сделаны из подручных материалов, то есть из поваленных временем деревьев.

Исследования в национальном парке «Шантарские острова» продолжатся следующим летом.

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