Уникальную рябину и новую мышь обнаружили ученые на Шантарских островах

— Впечатлений от этой экспедиции, которая продолжалась три недели, масса, — говорит Владимир Андреевич. — Практически каждый остров скрывает что-то интересное и таит загадки.



В этот раз ученые обнаружили необычного вида рябину. Невысокий кустарник даёт очень обильный урожай, и ягоды становятся сладкими и сочными уже в августе, до того, как начинаются заморозки. — На острове Беличий мы нашли также красивейший водопад, о котором я никогда не слышал. Он расположен в укромном месте в окружении дремучих деревьев. Находясь там, ты ощущаешь себя в другом мире и вокруг такая красота, что не хочется уходить. Шиповник на островах тоже растёт необычный — с очень крупными и ароматными плодами. Я думаю, что на природе Шантар сказывается их изолированность, — уточняет учёный. — То есть, чем древнее острова, тем они больше уходят в самобытность. Образуются совершенно новые виды животных и растений. На это влияет климат, температура воды и воздуха. Кстати, магаданский учёный, доктор биологических наук Николай Докучаев считает, что на Шантарах уже образовался новый вид мышки-полёвки, которая встречается только здесь. Он так и хочет её назвать — шантарская полёвка. В этот полевой сезон Докучаев отловил несколько особей и сейчас их досконально изучает. Животный мир здесь уникальный. За время пребывания на островах учёные нашли места, где гарантированно можно увидеть скопление гренландских китов, где постоянно обитают косатки и киты полосатики.